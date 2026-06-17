1 ложка в лейку в июне, и томаты перестают жировать: завязь растёт на глазах, пасынки растут медленнее

Фото из архива "ПроГорода"

Стебель толще пальца, листья размером с тарелку, а цветов нет. Пасынки лезут из каждого узла, куст бурлит зеленью, а плодов ноль. Знакомо? Это не болезнь. Это жирование томатов. И в июне оно подкрадывается незаметно.

Но есть способ переломить ситуацию. Одна ложка белого порошка в ведро воды — и через неделю куст перестаёт строить джунгли. Начинает цвести и завязывать. А пасынки вдруг затихают, словно им сказали: хватит, смена окончена.

Что такое жирование и почему оно возникает

Жирование — это когда растение решает, что расти вверх выгоднее, чем плодоносить. Стебель утолщается, листья темнеют и разрастаются, пасынки прут из каждого междоузлия. А цветочные кисти? Или их нет, или завязь отваливается сразу.

Виноват азот. Навоз, травяные настои, аммиачная селитра — всё это подталкивает томат к вегетативному буйству. Растение думает: «О, еда! Надо вырасти побольше!» — и забывает про плоды.

Недостаток света, густая посадка, избыточный полив добавляют масла в огонь. Кусты конкурируют, вытягиваются, пасынки множатся. В итоге вы получаете зелёный лес вместо огорода.

Июнь — точка невозврата

Июнь — момент, когда томат решает, кем он будет. Либо строителем зелёных небоскрёбов, либо производителем урожая. Если к этому времени куст уже ушёл в жир, ждать осени бесполезно. Действовать надо сейчас.

В июне корневая система активна, стебель ещё гибок, растение восприимчиво к сигналам. Один правильный полив может перевернуть ситуацию. Позже будет поздно — куст «забетонирует» свой рост.

Одна ложка чудес: монофосфат калия

Что за белый порошок? Монофосфат калия. Удобрение из любого садового магазина за копейки. Соотношение фосфора и калия примерно 50 к 33.

Почему он работает? Фосфор стимулирует закладку цветочных кистей. Калий укрепляет завязь и повышает стрессоустойчивость. А отсутствие азота — сигнал: хватит расти, пора работать.

Рецепт простой: 1 столовая ложка без горки на 10 литров воды. Размешать до полного растворения.

Как вносить, чтобы не промахнуться

Есть два способа, оба рабочие.

Корневой полив. Вечером, строго под корень, по 1 литру на куст. Земля должна быть слегка влажной. Полили и оставили.

Внекорневая подкормка. Та же концентрация, опрыскиванием по листу. 0,5 литра на квадратный метр. Лучше вечером или в пасмурную погоду.

Повтор через 10-14 дней, если куст всё ещё тянется вверх. Но чаще хватает одной подкормки. Куст переключается и начинает жить другой жизнью.

Что ещё нужно сделать параллельно

Одна ложка в лейку — мощно, но не волшебство. Надо убрать всё, что мешает.

Прекратите азот. Никакого навоза, птичьего помёта, травяных настоев. Пусть куст «проголодается».

Удалите лишние пасынки. Оставьте 1-2 стебля. Всё остальное выщипывайте каждую неделю, пока они маленькие.

Срежьте нижние листья. Всё, что ниже первой цветочной кисти, убрать. Свет пойдёт к завязям.

Ограничьте полив. Не чаще 1-2 раз в неделю. Лучше недолить, чем перелить.

Обеспечьте свет. Уберите листья, которые закрывают цветки.

Как понять, что всё пошло по плану

Эффект наступает быстро. Через 3-4 дня верхушка замедляется. Через неделю появляются первые цветочные кисти. Через две — завязь, плотная и зелёная. Пасынки продолжают появляться, но медленнее и слабее.

Листья не вянут, не желтеют. Стебель остаётся крепким, но перестаёт утолщаться. Куст начинает работать на урожай.

Не подкармливайте вслепую. Смотрите на растение. Жирный куст без цветов — значит, азота многовато. Скудный и бледный — другая история. Монофосфат калия не панацея, а инструмент. Используйте его вовремя, без фанатизма, максимум два раза в месяц.

Вот и вся хитрость. Одна ложка белого порошка в ведро воды. Вечерний полив под корень. И томат, который вчера бил ботвой по голове, завтра начинает цвести. Без дорогих препаратов, без магии. Просто правильная подкормка в нужный момент.

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