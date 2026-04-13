5 марок меда, которые прошли проверку Роскачества в 2026 году: смело берите

Выбор мёда на магазинных полках часто превращается в сложную задачу. Среди многообразия банок легко ошибиться и купить не натуральный продукт, а сладкую смесь на основе сахарного сиропа, которая не имеет права называться мёдом.

Для решения этой проблемы эксперты Роскачества в 2025 году провели масштабное исследование фасованного мёда. Результаты обнадёживают: большая часть проверенных образцов оказалась качественным натуральным продуктом. Однако определённая доля фальсификата на рынке всё же присутствует. На основе свежих данных к сезону 2026 года был составлен актуальный рейтинг проверенных марок, которым можно доверять.

Методология экспертизы Специалисты Роскачества оценивают мёд по комплексу строгих параметров. Ключевыми из них являются соотношение фруктозы и глюкозы, уровень аминокислоты пролина, указывающий на зрелость мёда, диастазное число, которое свидетельствует о сохранности ферментов, и пыльцевой анализ, определяющий ботаническое происхождение продукта.

Законодательные стандарты С 1 сентября 2024 года в России действуют обновлённые поправки к закону о пчеловодстве, которые дают чёткое определение мёда. Согласно им, продукт, содержащий несвойственные природному мёду добавки, такие как сахарные сиропы, не может маркироваться как мёд даже с уточнениями. Основными документами, по которым проводится проверка, остаются ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный» и ГОСТ 31766-2022 для монофлорных видов.

Топ-5 марок мёда по результатам проверки В исследовании участвовали 20 торговых марок, купленных в обычных торговых сетях. Ценовой диапазон составил от 27 до 166 рублей за 100 граммов. Натуральными без признаков фальсификации были признаны 13 образцов. Следующие пять марок показали наилучшие результаты по всем параметрам.

«Берестов А.С.» — «Избранное» дикий таёжный (Республика Алтай). Отличается идеальным балансом сахаров: соотношение фруктозы к глюкозе — 1,09 при норме от 1,05. Содержание сахарозы менее 1% подтверждает высокое качество. «Пчельник» — натуральный цветочный (Москва и Московская область). Соотношение сахаров составляет 1,27, а доля редуцирующих сахаров приближается к 94%, что говорит о правильной консистенции и зрелости. «Щедрый год» — натуральный цветочный луговой (Новосибирская область). Имеет стабильное соотношение фруктозы и глюкозы — 1,10 и высокое содержание редуцирующих сахаров — 93,28%. Natural Honey — натуральный цветочный (Томская область, Алтайский край). Показатель редуцирующих сахаров один из самых высоких в рейтинге — 94,8% при соотношении сахаров 1,10. Ozon fresh — «Цветочно-луговой». Продемонстрировал лучшее в исследовании соотношение фруктозы и глюкозы — 1,28 и высокий уровень редуцирующих сахаров — 94,07%.

В число добросовестных производителей также вошли марки «Ашан», «Дедушкина пасека», «Из Овсянниково», «Заповедные угодья», «Маркет Перекресток», «Медовая долина» и «Медовый спас».

Рекомендации по выбору Эксперт Дмитрий Востриков из Руспродсоюза советует в первую очередь изучать маркировку. Надпись «мёд натуральный» является базовым индикатором. Предпочтение стоит отдавать продукту, изготовленному по ГОСТ, а не по техническим условиям производителя. Это не даёт абсолютной гарантии, но существенно повышает вероятность покупки качественного товара.

Таким образом, к праздничному сезону 2026 года можно рекомендовать мёд марок «Берестов А.С.», «Пчельник», «Щедрый год», Natural Honey и Ozon fresh — все они подтвердили своё соответствие высоким стандартам в ходе независимой экспертизы.

Экспертное уточнение: при хранении мёда важно избегать воздействия прямого солнечного света и высоких температур. Оптимальная температура — от +5 до +20°C. Кристаллизация (засахаривание) является естественным процессом для настоящего мёда и не влияет на его полезные свойства.

Упомянутые бренды приведены в ознакомительных целях. Материал не является рекламой.

