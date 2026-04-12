Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Мясной клей в пачке: Роскачество выявило худшие бренды творога - на Пасху такой брать не стоит даже по акции

Роскачество провело исследование творога с жирностью 5%, изучив продукцию 21 бренда. Результаты показали, что в ряде образцов обнаружены нежелательные компоненты, такие как микробная трансглютаминаза, а также нарушения по микробиологическим показателям, включая наличие кишечной палочки и недостаточное содержание полезных молочнокислых бактерий.

В твороге торговых марок «Свежее завтра» и «Славянские кружева» выявлена микробная трансглютаминаза — фермент, часто называемый «мясным клеем». Применение этого фермента в молочной промышленности не разрешено, а его безопасность для потребителей при регулярном употреблении требует дополнительных исследований.

Наиболее серьёзные нарушения выявлены в следующих образцах:

  • Творог с Даниловского рынка в Москве содержал кишечную палочку (E. coli), что представляет риск для здоровья.
  • В продукции марок «Вкуснотеево» и «Нытвенский маслозавод» зафиксировано повышенное содержание плесени и дрожжей.
  • Аналогичные нарушения по плесени и дрожжам обнаружены в твороге брендов «Можайский», «Коровка из Кореновки» и «Ярче!».

Ещё одна распространённая проблема — низкое содержание молочнокислых микроорганизмов. Этот показатель не соответствовал установленным нормам в твороге марок «Село Зеленое», «Рузское молоко», «Кубанский молочник», «Свежее завтра», «Сметаево», «Экомилк» и «ЭкоНива». Такой продукт обладает сниженной полезностью, поскольку именно эти бактерии отвечают за многие положительные свойства творога.

Среди проверенных образцов выделились три марки, соответствующие всем ключевым требованиям безопасности и качества: «Талицкий», «Домик в деревне» и «Простоквашино». Эти бренды претендуют на получение российского Знака качества.

Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина отмечает, что качественный творог содержит важные нутриенты. В его состав входит холин, способствующий улучшению концентрации внимания и работы памяти, а также витамин В12, который помогает процессам запоминания и снижает риск развития возрастных патологий зрения, особенно при совместном действии с витамином В6, также присутствующим в твороге. Ещё один значимый компонент — аминокислота метионин, которая участвует в регуляции уровня холестерина в крови и помогает предотвратить развитие жировой болезни печени.

Стоит учитывать, что даже в твороге из списка лучших возможны незначительные отклонения по органолептическим свойствам, таким как вкус или запах. Однако продукция из «чёрного списка» представляет реальную опасность, особенно для детей и людей с ослабленной иммунной системой. Кишечная палочка может вызвать серьёзное пищевое отравление, а повышенное содержание плесени — спровоцировать аллергические реакции.

Перед такими событиями, как Пасха, когда творог используется для приготовления традиционных блюд, рекомендуется уделить особое внимание выбору проверенной и безопасной марки продукта.

Экспертное уточнение: При выборе творога стоит обращать внимание не только на бренд, но и на дату изготовления, условия хранения в магазине и целостность упаковки. Даже продукт от добросовестного производителя может испортиться при нарушении холодовой цепи. Для максимальной пользы предпочтение следует отдавать творогу с коротким сроком годности и жирностью 5–9%, так как в нём оптимально сохранены как кальций, так и жирорастворимые витамины.

Ранее мы писали:

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+