Мясной клей в пачке: Роскачество выявило худшие бренды творога - на Пасху такой брать не стоит даже по акции

Роскачество провело исследование творога с жирностью 5%, изучив продукцию 21 бренда. Результаты показали, что в ряде образцов обнаружены нежелательные компоненты, такие как микробная трансглютаминаза, а также нарушения по микробиологическим показателям, включая наличие кишечной палочки и недостаточное содержание полезных молочнокислых бактерий.

В твороге торговых марок «Свежее завтра» и «Славянские кружева» выявлена микробная трансглютаминаза — фермент, часто называемый «мясным клеем». Применение этого фермента в молочной промышленности не разрешено, а его безопасность для потребителей при регулярном употреблении требует дополнительных исследований.

Наиболее серьёзные нарушения выявлены в следующих образцах:

Творог с Даниловского рынка в Москве содержал кишечную палочку (E. coli), что представляет риск для здоровья.

В продукции марок «Вкуснотеево» и «Нытвенский маслозавод» зафиксировано повышенное содержание плесени и дрожжей.

Аналогичные нарушения по плесени и дрожжам обнаружены в твороге брендов «Можайский», «Коровка из Кореновки» и «Ярче!».

Ещё одна распространённая проблема — низкое содержание молочнокислых микроорганизмов. Этот показатель не соответствовал установленным нормам в твороге марок «Село Зеленое», «Рузское молоко», «Кубанский молочник», «Свежее завтра», «Сметаево», «Экомилк» и «ЭкоНива». Такой продукт обладает сниженной полезностью, поскольку именно эти бактерии отвечают за многие положительные свойства творога.

Среди проверенных образцов выделились три марки, соответствующие всем ключевым требованиям безопасности и качества: «Талицкий», «Домик в деревне» и «Простоквашино». Эти бренды претендуют на получение российского Знака качества.

Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина отмечает, что качественный творог содержит важные нутриенты. В его состав входит холин, способствующий улучшению концентрации внимания и работы памяти, а также витамин В12, который помогает процессам запоминания и снижает риск развития возрастных патологий зрения, особенно при совместном действии с витамином В6, также присутствующим в твороге. Ещё один значимый компонент — аминокислота метионин, которая участвует в регуляции уровня холестерина в крови и помогает предотвратить развитие жировой болезни печени.

Стоит учитывать, что даже в твороге из списка лучших возможны незначительные отклонения по органолептическим свойствам, таким как вкус или запах. Однако продукция из «чёрного списка» представляет реальную опасность, особенно для детей и людей с ослабленной иммунной системой. Кишечная палочка может вызвать серьёзное пищевое отравление, а повышенное содержание плесени — спровоцировать аллергические реакции.

Перед такими событиями, как Пасха, когда творог используется для приготовления традиционных блюд, рекомендуется уделить особое внимание выбору проверенной и безопасной марки продукта.

Экспертное уточнение: При выборе творога стоит обращать внимание не только на бренд, но и на дату изготовления, условия хранения в магазине и целостность упаковки. Даже продукт от добросовестного производителя может испортиться при нарушении холодовой цепи. Для максимальной пользы предпочтение следует отдавать творогу с коротким сроком годности и жирностью 5–9%, так как в нём оптимально сохранены как кальций, так и жирорастворимые витамины.

