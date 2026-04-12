Обзор армянских конфет из "Светофора": найден прекрасный Армянский шоколад с изысканной начинкой за копейки

Фото из архива "ПроГорода"

Сладкие подарки после праздников — обычное явление, и среди них иногда встречаются варианты, которые можно сохранить для будущих случаев. Один из таких примеров — шоколадный набор «Элегант Коллекшн» от армянского бренда “Марк Севуни”. Этот комплект привлекает внимание благодаря своему дизайну и качеству, что делает его подходящим для поздравлений или небольших сюрпризов.

Приобрести этот набор можно в популярных онлайн-магазинах и на крупных маркетплейсах. Например, в сети магазинов «Красное и Белое» упаковка весом 210 грамм предлагается по цене 349 рублей. Производитель также выпускает и другие подарочные серии. Производство конфет находится в Ереване.

Дизайн упаковки выполнен в стильном и элегантном ключе. Процесс открывания требует внимания: сначала необходимо развязать бант, затем аккуратно отклеить прозрачную фиксирующую наклейку и открыть крышку, которая напоминает двустворчатую дверцу. Внутри конфеты уложены веером, каждая индивидуально завернута в защитную пленку и декоративную бумагу.

Комплект включает 18 конфет трех разных видов. Конфета Blond, созданная на основе белого шоколада, обладает сливочным вкусом с мягкими оттенками ириски и карамели. Dark представляет собой классический трюфель из темного шоколада с узнаваемой горьковатой нотой. Конфета Milk, покрытая молочным шоколадом и украшенная кокосовой посыпкой, имеет мягкую сливочную начинку, текстура которой напоминает утонченный десерт.

Набор производит положительное впечатление. Упаковка выглядит презентабельно, что подходит как для подарка, так и для личного использования. Вкусовые профили конфет хорошо сбалансированы — начинки не кажутся излишне сладкими, ощущается качество использованных ингредиентов. Формат из 18 конфет в компактной коробке удобен для вручения в качестве подарка или для небольшого чаепития.

Конфеты от “Марк Севуни” можно рассматривать как хороший вариант для тех, кто ищет эстетичный и приятный на вкус шоколадный презент в средней ценовой категории. Набор не претендует на уникальность, но демонстрирует стабильное качество и может служить удачным дополнением к десерту или самостоятельным угощением.

Экспертное уточнение: При выборе шоколадных наборов в первую очередь следует изучить состав. Наличие в списке ингредиентов какао-масла вместо его заменителей и натуральных ароматизаторов, таких как ваниль, является косвенным показателем более высокого качества сырья. Также стоит обратить внимание на информацию о доле сухих остатков какао в продукте, особенно для темного и молочного шоколада.

