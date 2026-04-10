Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Апрельское тепло обманчиво: что можно делать в саду, а с чем лучше подождать

По словам опытного садовода Светланы Самойловой, апрель — период обманчивой погоды, когда преждевременная высадка рассады в открытый грунт сопряжена с риском. Даже при кажущемся потеплении сохраняется угроза возвратных заморозков, которые могут погубить неокрепшие растения. Единственное безопасное исключение — использование укрывных конструкций, таких как плёнка на дугах или агроволокно, которые создают стабильный микроклимат для молодых культур.

Практические шаги для ранней посадки Чтобы получить преимущество в сезоне, в первой половине апреля можно подготовить грядки, накрыв их чёрной плёнкой или нетканым материалом на заранее установленных каркасах. Это позволит почве прогреться на глубину, необходимую для корневой системы. В таких условиях высадку холодостойких культур можно провести на 10–14 дней раньше обычных сроков.

Альтернативные задачи для апреля Эксперт рекомендует использовать этот период для других важных работ на участке:

  • Генеральная уборка: удаление прошлогодней листвы, растительных остатков и мусора, которые служат убежищем для вредителей.
  • Подготовка почвы: перекопка и рыхление грядок с внесением компоста или перепревшего навоза.
  • Обслуживание теплиц: проветривание, мытьё стёкол или поликарбоната, дезинфекция конструкций.
  • Обрезка плодовых деревьев и кустарников до начала активного сокодвижения.

Совет от председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина: для ранних посевов в условиях непредсказуемой весны стоит выбирать проверенные, устойчивые сорта. Например, редис «Аврора» и морковь «Нанте» отличаются коротким сроком вегетации и высокой адаптивностью, что гарантирует урожай даже в условиях средней полосы России.

Отзыв садовода-практика Олега из Калужской области: «Раньше я часто терял рассаду из-за апрельских заморозков. С тех пор как начал использовать для ранних посадок простые дуги с агротканью, проблема исчезла. Почва под укрытием прогревается быстрее, а растения надёжно защищены от перепадов температуры».

Мнение агронома Марины Захаровой: «Апрель — не время для спешки с высадкой теплолюбивых культур. Это идеальный момент для качественной подготовки участка. Уделив внимание санитарной обрезке, улучшению структуры почвы и планированию грядок, вы создадите прочную основу для всего сезона».

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+