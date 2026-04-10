Экономист сообщил, кому из россиян в мае повысят пенсии

Кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что в мае 2026 года ряд категорий пенсионеров получит увеличенные выплаты и дополнительные надбавки. Финансовые изменения касаются нескольких групп и производятся автоматически, без подачи заявлений.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей к Дню Победы. Эта мера действует с 2019 года для граждан России, проживающих в РФ, Латвии, Литве и Эстонии. Перевод осуществляется без заявления с 3 апреля вместе с пенсией. В регионах могут действовать дополнительные меры поддержки.

Гражданам, которым исполнилось 80 лет в апреле 2026 года, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое с мая, добавляется надбавка за уход. Общий рост выплаты составляет 28,1%. Например, если пенсия в апреле составляла 39 172 рубля, в мае она может достигнуть 50 170,55 рублей. Перерасчет происходит автоматически.

Бывшие члены летных экипажей гражданской авиации также получат пересчёт доплат к пенсии в мае. Право на надбавку имеют мужчины с выслугой от 25 лет и женщины с 20 годами стажа. При увольнении по состоянию здоровья требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Для учёта данных документы необходимо было подать до 31 марта 2026 года.

Аналогичный перерасчет предусмотрен для бывших работников угольной промышленности. Доплата положена тем, кто отработал на добыче угля или строительстве шахт не менее 25 лет. Для некоторых профессий, таких как проходчики или горнорабочие очистного забоя, минимальный стаж снижен до 20 лет. Размер этой выплаты также определяется персонально.

Экономист обратил внимание на график выплат в конце апреля. Россиянам, получающим пенсию обычно 3 числа, майские выплаты вероятно будут перечислены досрочно — 30 апреля. Таким образом, в последний день апреля им перечислят деньги за май авансом, а в начале месяца они, как обычно, получат средства за апрель.

Экспертное уточнение: Автоматический перерасчёт пенсий для граждан, достигших 80 лет, основан на действующей формуле увеличения фиксированной выплаты. При этом надбавка за уход назначается при подтверждении необходимости постоянной помощи, что требует медицинского заключения. Для летных экипажей и работников угольной промышленности размер доплаты зависит не только от стажа, но также от последней заработной платы и региона работы.

