Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Экономист сообщил, кому из россиян в мае повысят пенсии

Экономист сообщил, кому из россиян в мае повысят пенсииФото из архива "ПроГорода"

Кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что в мае 2026 года ряд категорий пенсионеров получит увеличенные выплаты и дополнительные надбавки. Финансовые изменения касаются нескольких групп и производятся автоматически, без подачи заявлений.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей к Дню Победы. Эта мера действует с 2019 года для граждан России, проживающих в РФ, Латвии, Литве и Эстонии. Перевод осуществляется без заявления с 3 апреля вместе с пенсией. В регионах могут действовать дополнительные меры поддержки.

Гражданам, которым исполнилось 80 лет в апреле 2026 года, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое с мая, добавляется надбавка за уход. Общий рост выплаты составляет 28,1%. Например, если пенсия в апреле составляла 39 172 рубля, в мае она может достигнуть 50 170,55 рублей. Перерасчет происходит автоматически.

Бывшие члены летных экипажей гражданской авиации также получат пересчёт доплат к пенсии в мае. Право на надбавку имеют мужчины с выслугой от 25 лет и женщины с 20 годами стажа. При увольнении по состоянию здоровья требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Для учёта данных документы необходимо было подать до 31 марта 2026 года.

Аналогичный перерасчет предусмотрен для бывших работников угольной промышленности. Доплата положена тем, кто отработал на добыче угля или строительстве шахт не менее 25 лет. Для некоторых профессий, таких как проходчики или горнорабочие очистного забоя, минимальный стаж снижен до 20 лет. Размер этой выплаты также определяется персонально.

Экономист обратил внимание на график выплат в конце апреля. Россиянам, получающим пенсию обычно 3 числа, майские выплаты вероятно будут перечислены досрочно — 30 апреля. Таким образом, в последний день апреля им перечислят деньги за май авансом, а в начале месяца они, как обычно, получат средства за апрель.

Экспертное уточнение: Автоматический перерасчёт пенсий для граждан, достигших 80 лет, основан на действующей формуле увеличения фиксированной выплаты. При этом надбавка за уход назначается при подтверждении необходимости постоянной помощи, что требует медицинского заключения. Для летных экипажей и работников угольной промышленности размер доплаты зависит не только от стажа, но также от последней заработной платы и региона работы.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+