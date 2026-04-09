Обычный забор уходит в прошлое: теперь умные люди выбирают этот практичный вариант для дачи — 5 трендов-2026

Фото из архива "Про Города"

Приобретение дачи сразу поставило передо мной задачу по выбору ограждения. Методом проб и ошибок, с затратами времени и средств, я изучил практические стороны разных материалов. Ниже — анализ пяти типов заборов, их сильные и слабые стороны, основанные на личном опыте применения.

Каменные и кирпичные конструкции — долговечный фундаментальный вариант

Кирпичный забор был возведён мной на участке родителей около пятнадцати лет назад. Конструкция демонстрирует абсолютную целостность: отсутствуют трещины, сколы и следы коррозии. Материал не требует окрашивания и устойчив к погодным воздействиям. Однако существенные минусы — высокая стоимость и сложность монтажа. Цена одного погонного метра готового забора с ленточным фундаментом (глубиной ниже промерзания грунта) начинается от 8000 рублей. Самостоятельная кладка практически невозможна, требуется бригада профессиональных каменщиков. Такой забор логично смотрится рядом с кирпичным домом, но может выглядеть массивно и чужеродно на фоне лёгких деревянных построек.

Деревянные ограждения — атмосферные, но требующие внимания

Первым своим забором я выбрал сосновый штакетник. Его преимущества — доступная цена, экологичность и естественный вид, гармонирующий с садовым ландшафтом. Однако через два года проявились типичные недостатки: древесина потемнела, в нижней части появились признаки гниения, на некоторых участках возникла плесень. Потребовалась обработка антисептиком и последующая покраска. Такой цикл ухода повторяется каждые 2–3 года. Для временной дачи или при ограниченном бюджете сосна остаётся приемлемым выбором. Для постоянного проживания рекомендую рассмотреть лиственницу — она устойчива к гниению, но её стоимость значительно выше.

Бетонные секции — баланс прочности и скорости монтажа

Современные бетонные заборы — это не однообразные плиты, а декоративные панели с фактурой под камень, кирпич или дерево. Я участвовал в установке таких секций. Монтаж происходит быстро: устанавливаются опорные столбы, между которыми крепятся готовые элементы. Фундамент нужен, но менее массивный, чем для кирпичной кладки. Срок службы исчисляется десятилетиями, обслуживание не требуется. К минусам можно отнести большой вес секций (до 100 кг), что осложняет доставку и разгрузку, а также средний ценовой диапазон. Глухие панели обеспечивают полную приватность и защиту от ветра.

Металлические решения — практичный компромисс

Среди знакомых наиболее популярен забор из профнастила. На одной из своих дач я выбрал именно этот вариант. Материал доступен по цене, монтируется за несколько дней, а оцинкованный лист с полимерным покрытием служит годами без признаков ржавчины. Для снижения шума на ветру выбирайте толщину листа от 0,45 мм. Опорные столбы рекомендую из профильной трубы 60х60 мм с бетонированием основания. Для более солидного вида можно комбинировать профлист с кирпичными столбами. Бюджетная альтернатива — сетка-рабица, но она не обеспечивает приватности. Я использую её исключительно для внутреннего зонирования территории.

Пластиковые (ПВХ) конструкции — лёгкость с ограничениями

Такой забор я установил на участке, где не требовалась капитальная защита. Его плюсы: устойчивость к влаге и коррозии, отсутствие необходимости в покраске, минимальный вес и скорость монтажа. Однако пластик со временем выцветает под ультрафиолетом, становится хрупким при низких температурах, а при сильных порывах ветра может деформироваться. Я рекомендую ПВХ только для внутреннего разделения зон или для тихих, защищённых от ветра участков. В качестве основного уличного ограждения он не обладает достаточной надёжностью.

В итоге для своего основного участка я выбрал комбинацию: профнастил с кирпичными столбами. Это сочетание обеспечивает достойный внешний вид, приемлемую стоимость и долговечность. Для зоны сада и отдыха использовал деревянный штакетник, чтобы создать нужную атмосферу.

Экспертное уточнение: При выборе забора критически важно правильно подготовить основание. Независимо от материала, около 80% устойчивости конструкции обеспечивают опорные столбы. Для тяжелых заборов (кирпич, бетон) обязателен ленточный фундамент глубиной ниже промерзания грунта. Для легких конструкций (профнастил, дерево) достаточно точечного бетонирования каждой опоры на глубину 0,8–1,2 метра. Перед монтажом проверьте тип грунта на участке — на пучинистых почвах (глины, суглинки) требуется более глубокое и широкое основание для столбов, чтобы предотвратить их перекос в зимне-весенний период.

