Как правильно тонировать седые волосы дома, если не любите ходить в салон

Качественно освежить цвет волос и замаскировать седину в домашних условиях — вполне достижимая задача. Ключ к успеху заключается в точном выборе средства, соответствующем проценту седины, и в методичной технике нанесения. Подход кардинально различается в зависимости от количества седых волос.

Работа с сединой свыше 30%: выбор стойкой краски

При значительном проценте седины, особенно сконцентрированной на висках, в области пробора и челки, мягкие тонирующие составы часто не дают нужной плотности. В этом случае стоит выбирать стойкие краски с пометкой «для седины» или «100% покрытие». Их формула содержит увеличенную дозу пигмента и специальные компоненты, которые обеспечивают надежное и равномерное прокрашивание даже самых упрямых жестких седых волос.

Наносить такую краску следует только на отросшие корни. Смешайте состав с оксидантом нужной концентрации строго по инструкции (чаще всего это 6% или 9% проявитель для седины). Тщательно обработайте прикорневую зону на сухих, немытых волосах — кожное сало защитит кожу головы. Важно не затрагивать ранее окрашенную длину, чтобы избежать перегрузки волос пигментом, которая ведет к сухости и потере блеска.

Практический совет: перед началом окрашивания нанесите тонкий слой вазелина или жирного крема по линии роста волос на лбу и висках — это поможет быстро удалить случайные пятна краски.

Опыт от Марины, парикмахера-колориста: «При окрашивании более 50% седины я рекомендую клиентам в домашних условиях выбирать стойкие краски с технологией «двойной пигмент». Они срабатывают надежнее. Важный момент — на висках и на затылке волосы часто седеют раньше и сильнее, поэтому этим зонам нужно уделить особое внимание, буквально прокрашивая каждую миллиметровую прядь кисточкой».

Обновление цвета по длине волос

После окрашивания корней стойкой краской цвет на основной длине может казаться тусклее. Чтобы выровнять тон и вернуть сияние, используйте полуперманентный тоник или крем-краску того же оттенка, но с низким процентом оксиданта (1.5–1.9%). Такое средство не проникает глубоко в структуру, а лишь обволакивает волос, обновляя цвет и добавляя глянец без вреда. Нанесите его по всей длине сразу после обработки корней, выдержите 10–20 минут и смойте.

Мягкое тонирование при седине менее 30%

Если седые волосы распределены редко и равномерно, можно обойтись без агрессивных стойких формул. Безаммиачные или полуперманентные краски не дают плотного покрытия, а лишь деликатно тонируют, слегка затемняя седину и делая ее менее заметной. Естественная текстура и блеск волос сохраняются, а отросшие корни не создают резкой границы. Этот вариант подходит тем, кто стремится к максимально натуральному виду и не готов к частым процедурам коррекции.

Опыт от Анны, которая красит волосы дома более 5 лет: «У меня около 20% седины, в основном у лица. Я давно отказалась от стойких аммиачных красок в пользу полуперманентных тоников в оттенке, близком к моему натуральному. Раз в 3-4 недели наношу его на корни и сразу распределяю по длине на 15 минут. Результат — естественный, волосы живые, а седина просто гармонично вписывается в общий тон, как легкие мелирование».

Техника нанесения: пошаговый алгоритм

Качество результата напрямую зависит от аккуратности выполнения каждого этапа.

Используйте перчатки и плоскую кисть, которая позволяет прокрашивать тонкие пряди у самых корней. Разделите сухие, немытые волосы на четыре ключевые зоны: две вертикальные части от лба к затылку, каждую из которых делят горизонтальным пробором от уха до уха. Начинайте нанесение с самой сложной области — обычно это затылочная зона у линии роста волос. Тщательно прокрасьте каждый сантиметр, двигаясь от затылка к вискам и макушке. Строго соблюдайте время выдержки, указанное производителем. Не сокращайте его для зоны седины. Смывайте состав прохладной водой до полного очищения, затем используйте кондиционер или бальзам из набора, который запечатывает чешуйки волоса.

Экспертное уточнение

Маскировка седины — это элемент ухода, а не борьба с возрастом. Для долгосрочного сохранения цвета необходимо использовать шампуни и маски для окрашенных волос с UV-фильтрами, которые защищают пигмент от вымывания и воздействия солнца. Сведите к минимуму использование горячих щипцов и фена без термозащиты. При выборе краски внимательно изучайте палитру: оттенки с пометкой «NN» (Natural-Natural) или «N» обычно содержат больше натурального пигмента и лучше справляются с сединой, чем пепельные или перламутровые тона.

