Число жертв взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре возросло до трёх
- 14:15 1 февраля
- Анастасия Амелькина
Скончался ещё один пострадавший в результате взрыва в учебном центре МВД в столице Коми. Пациент проходил лечение в Нижнем Новгороде, куда был доставлен санавиацией 21 января в тяжелом состоянии.
Эта смерть стала третьей в трагическом инциденте. Ранее, 19 и 23 января, скончались две сотрудницы МВД, находившиеся в больницах Сыктывкара и Эжвы соответственно.
В настоящее время шесть пострадавших проходят лечение в Москве, один в Сыктывкаре, ещё двое получают амбулаторную помощь. 12 человек уже выписаны из больниц. Об это пишет Комиинформ.
Напомним, 15 января в учебном центре МВД произошел взрыв во время занятия. По версии следствия, преподаватель нарушил правила безопасности, приведя в действие учебно-имитационную гранату вблизи легко воспламеняющихся материалов. По делу признаны потерпевшими более 30 человек.