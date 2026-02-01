Число жертв взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре возросло до трёх

Скончался ещё один пострадавший в результате взрыва в учебном центре МВД в столице Коми. Пациент проходил лечение в Нижнем Новгороде, куда был доставлен санавиацией 21 января в тяжелом состоянии.

Эта смерть стала третьей в трагическом инциденте. Ранее, 19 и 23 января, скончались две сотрудницы МВД, находившиеся в больницах Сыктывкара и Эжвы соответственно.