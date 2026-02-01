Логотип новостного портала Прогород
Сыктывкарка отсудила у АвтоВАЗа компенсацию за проблемную машину

Фото из архива Pro Города

Городской суд поставил точку в споре между местной жительницей и концерном, удовлетворив часть требований истца, касающихся компенсации за приобретение автомобиля с существенными недостатками.

Женщина обратилась к правосудию, требуя возмещения более 1,2 миллиона рублей, уплаченных за машину. Также она просила взыскать различные убытки, в том числе разницу между ценами на момент покупки и подачи иска (100 тысяч рублей), расходы на авиабилеты (9 тысяч рублей), установку фаркопа (7 тысяч рублей), оформление каско (26 тысяч рублей), услуги оценщика (12 тысяч рублей) и уплаченные проценты по кредиту (более 43 тысяч рублей). Дополнительно, в исковом заявлении была указана сумма неустойки, компенсация морального вреда, расходы на представителя в суде и госпошлину.

По словам сыктывкарки, в процессе эксплуатации автомобиля в течение гарантийного срока был выявлен существенный недостаток, проявлявшийся неоднократно. Считая, что ей продали некачественный транспорт, женщина обратилась к производителю с требованием вернуть деньги, однако получила отказ.

В ходе судебного разбирательства, требования о возврате стоимости автомобиля, взыскании убытков в виде разницы между ценами и убытков, связанных с установкой фаркопа и выплатой процентов по кредиту были удовлетворены. АвтоВАЗ исполнил это решение до вынесения окончательного вердикта.

Кроме того, суд постановил взыскать с АО в пользу жительницы Сыктывкара 50 тысяч рублей неустойки, 8 тысяч в качестве компенсации морального вреда, штраф в размере 50 000 рублей, 35 тыс. руб. на оплату услуг представителя и четыре тысячи рублей в качестве компенсации расходов на госпошлину. Пишет БНК.

К предыдущим новостям: в феврале жителей Коми ждет мороз.

