В сыктывкарской Трехозерке открыта ледовая переправа через Вычегду

Переправа рассчитана на транспортные средства с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн. Администрация призывает водителей строго соблюдать это ограничение для обеспечения безопасности и предотвращения разрушения ледяного покрова.

Жители поселка Трехозерка наконец получили возможность безопасно пересекать реку Вычегду по ледовым дорогам. 23 января была официально открыта ледовая переправа, что зафиксировано постановлением администрации Сыктывкара.