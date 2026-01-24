Логотип новостного портала Прогород
В сыктывкарской Трехозерке открыта ледовая переправа через Вычегду

В сыктывкарской Трехозерке открыта ледовая переправа через Вычегдуиллюстративное фото из архива редакции

Переправа рассчитана на транспортные средства с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн. Администрация призывает водителей строго соблюдать это ограничение для обеспечения безопасности и предотвращения разрушения ледяного покрова.

Жители поселка Трехозерка наконец получили возможность безопасно пересекать реку Вычегду по ледовым дорогам. 23 января была официально открыта ледовая переправа, что зафиксировано постановлением администрации Сыктывкара.

Открытие переправы значительно облегчит жизнь жителей Трехозерки, особенно в зимний период, когда альтернативные пути объезда становятся затруднительными. Теперь они смогут без проблем добираться до Сыктывкара и других населенных пунктов.

Стоит отметить, что по данным МЧС, в зимний период 2025-2026 годов в Республике Коми планируется открыть 102 ледовые переправы: 99 автомобильных и 3 пешеходных. Это важный элемент транспортной инфраструктуры региона, обеспечивающий связь между населенными пунктами в условиях сурового климата. Об этом пишет Комиинформ.

Однако, спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на льду. Переходить и переезжать водоемы следует только по официально открытым переправам, не игнорируя запрещающие знаки и избегая неокрепший лед. Несоблюдение этих правил может привести к трагическим последствиям.

