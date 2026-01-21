В Сыктывкаре женщина присвоила забытый на остановке телефон

В полицию обратился 19-летний житель Удорского района. Молодой человек рассказал, что, находясь в городе проездом, купил в подарок своей невесте смартфон стоимостью более 80 тысяч рублей.

Однако по невнимательности, он забыл сумку с покупкой и личными вещами на автобусной остановке, когда ожидал такси. Вернувшись на место, молодой человек не обнаружил пропажу и обратился к правоохранителям. Об этом сообщает МВД по региону.