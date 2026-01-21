В Сыктывкаре женщина присвоила забытый на остановке телефон
- 12:45 21 января
- Инесса Богатая
В полицию обратился 19-летний житель Удорского района. Молодой человек рассказал, что, находясь в городе проездом, купил в подарок своей невесте смартфон стоимостью более 80 тысяч рублей.
Однако по невнимательности, он забыл сумку с покупкой и личными вещами на автобусной остановке, когда ожидал такси. Вернувшись на место, молодой человек не обнаружил пропажу и обратился к правоохранителям. Об этом сообщает МВД по региону.
В результате оперативных действий сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя жительница Сыктывкара, ранее не имевшая проблем с законом. На допросе женщина призналась, что нашла сумку, но выбросила ее, оставив телефон себе.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Похищенный телефон изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.
МВД по Республике Коми напоминает гражданам о необходимости сообщать в полицию о найденных вещах. Согласно законодательству, присвоение чужих вещей, найденных в общественных местах, расценивается как кража и влечет за собой уголовную ответственность. Найденные вещи необходимо передавать в полицию или органы местного самоуправления.
