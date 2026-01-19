Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом в Коми за убийство продавца в 2014 году
- 16:30 19 января
- Инесса Богатая
Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу. Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом по обвинению в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве.
Согласно материалам следствия, трагический инцидент произошел в апреле 2014 года в Сыктывкаре. Нетрезвый злоумышленник, скрыв лицо, ворвался в магазин и жестоко расправился с продавцом. Обвиняемый нанес жертве не менее 14 ударов, от которых женщина скончалась на месте. Завладев незначительной суммой в 1, 6 тысячи рублей из кассы, преступник скрылся с места преступления.
Длительное время личность убийцы оставалась не установленной. Однако благодаря кропотливой работе следователей и применению современных экспертных методик, причастность жителя Йошкар-Олы к этому злодеянию была доказана. Несмотря на представленные доказательства, обвиняемый отрицает свою вину.
Дело направлено в Верховный суд Республики Коми для рассмотрения по существу.
