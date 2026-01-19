Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом в Коми за убийство продавца в 2014 году

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу. Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом по обвинению в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве.

Согласно материалам следствия, трагический инцидент произошел в апреле 2014 года в Сыктывкаре. Нетрезвый злоумышленник, скрыв лицо, ворвался в магазин и жестоко расправился с продавцом. Обвиняемый нанес жертве не менее 14 ударов, от которых женщина скончалась на месте. Завладев незначительной суммой в 1, 6 тысячи рублей из кассы, преступник скрылся с места преступления.