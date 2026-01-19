Скончалась пострадавшая при хлопке в учебном центре МВД в Сыктывкаре
- 10:55 19 января
- Инесса Богатая
В Республиканской клинической больнице сегодня, 19 января, зафиксирован летальный исход одной из жертв происшествия. Информацию сообщает Минздрав региона.
Пациентка, с момента трагедии находившаяся под наблюдением врачей реанимационных отделений сперва в Эжвинской городской больнице, а затем в Республиканской, скончалась, невзирая на усилия медиков. Полученные ею повреждения оказались несовместимыми с жизнью.
На данный момент в Сыктывкаре продолжают стационарное лечение 17 пострадавших. В Эжве в критическом состоянии в реанимации находятся двое, еще один человек средней тяжести – в хирургическом отделении. В неврологическом отделении Республиканской больницы двое имеют среднюю степень тяжести, а в Медсанчасти МВД Республики Коми проходят лечение семь человек с легкими травмами. Кроме того, пять человек получают помощь амбулаторно.
В федеральных медицинских учреждениях проходят лечение шесть пострадавших. В Центре имени Вишневского один пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Еще пятеро с тяжелыми травмами госпитализированы и находятся в реанимации Главного госпиталя МВД.
Всего в результате инцидента в учебном центре пострадали 24 человека.
Напомним, что инцидент произошел в Эжвинском районе Сыктывкара. Следствие установило, что преподаватель, превысив свои полномочия, во время учебного занятия активировал учебно-имитационную гранату. Вследствие этого произошел взрыв и воспламенение легковоспламеняющихся материалов, от чего пострадали 20 курсантов центра.