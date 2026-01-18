В Коми снизилось число происшествий на воде, но смертность выросла

В 2025 году в республике зафиксировано 29 инцидентов на воде, что на 4 случая меньше, чем годом ранее. Однако, несмотря на положительную динамику в сокращении числа эпизодов, количество погибших увеличилось.

По данным ГУ МЧС РФ по Коми, в 2025 году утонули 28 человек, включая 4 детей. В 2024 году этот показатель составлял 23 человека, в том числе 2 ребенка. Спасти удалось 7 человек, из них 2 детей. Об этом пишет Комиинформ. В 2024 году спасли 19 человек, включая 6 детей.