В Коми снизилось число происшествий на воде, но смертность выросла

В Коми снизилось число происшествий на воде, но смертность выросла

В 2025 году в республике зафиксировано 29 инцидентов на воде, что на 4 случая меньше, чем годом ранее. Однако, несмотря на положительную динамику в сокращении числа эпизодов, количество погибших увеличилось.

По данным ГУ МЧС РФ по Коми, в 2025 году утонули 28 человек, включая 4 детей. В 2024 году этот показатель составлял 23 человека, в том числе 2 ребенка. Спасти удалось 7 человек, из них 2 детей. Об этом пишет Комиинформ. В 2024 году спасли 19 человек, включая 6 детей.

Руководитель ГУ МЧС по Коми Алексей Пархомович отметил, что трагические случаи с участием детей произошли в Сыктывкаре, Сосногорске и Усть-Куломе. Основными причинами гибели людей на воде остаются: отсутствие присмотра за детьми, пренебрежение правилами безопасности, купание в запрещенных местах и употребление алкоголя у водоемов.

Летом 2025 года в регионе функционировало 6 официальных пляжей и 69 мест массового отдыха у воды. Власти призывают граждан к повышенной осторожности и соблюдению правил безопасности на водных объектах, особенно в период летних отпусков и каникул.

Ранее мы писали о резком похолодании в регионе.

