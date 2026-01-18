Логотип новостного портала Прогород
Новая хитрость на кассах "Пятерочки" для тех, рассчитывается картой - запомните фразу, чтобы сказать ее продавцу в нужный момент

Новая хитрость на кассах "Пятерочки" для тех, рассчитывается картой - запомните фразу, чтобы сказать ее продавцу в нужный моментФото из архива "Про Города"

В небольших городах и на окраинах, где банкоматы — редкость, а мобильный интернет оставляет желать лучшего, даже снятие наличных превращается в задачу со звёздочкой. Однако у многих жителей России есть решение прямо под рукой — на кассе обычного магазина. "Пятёрочка", одна из самых распространенных сетей, давно предлагает такую возможность. Достаточно произнести нужную фразу.

"Можно добавить к покупке [сумму] наличными?" – этот простой вопрос открывает доступ к деньгам без банкомата.

Эта услуга, известная как "наличные при оплате картой" или "кэш-бэк", доступна в "Пятёрочке", "Перекрёстке", "Магните", аптеках и даже на АЗС. Но есть условие: нужно совершить покупку. Нельзя просто подойти к кассе и попросить снять деньги. Снятие наличных – это дополнение к оплате товара.

Принцип работы прост:

  1. Выберите товары, даже на небольшую сумму.
  2. Оплатите покупку картой.
  3. В момент оплаты скажите кассиру: "Можно добавить к покупке 3000 рублей наличными?".
  4. Кассир внесёт сумму в чек, и вы получите нужную сумму наличными вместе со сдачей.

В рамках одной транзакции деньги списываются с карты, а кассир выдаёт часть суммы наличными.

Однако, есть ограничения:

  • Максимальная сумма за операцию – обычно до 5000 рублей.
  • Месячный лимит – не более 30 000 рублей.
  • Услуга доступна не во всех магазинах. Ищите стикер "Наличные при оплате картой" или спросите у сотрудника.

По данным на начало 2026 года, такая опция действует в почти 40 000 торговых точках, включая более 7000 магазинов в Москве.

Возможны ли комиссии?

Сама "Пятёрочка" комиссию не берёт, однако, банк может взимать плату.

Как избежать неожиданных списаний:

  • Проверьте тарифы в мобильном приложении.
  • Позвоните в службу поддержки банка.
  • Найдите в договоре пункт о "снятии наличных через POS-терминалы".

Некоторые банки (Тинькофф, Сбер, Альфа) разрешают такую операцию без комиссии, если не превышен месячный лимит. Другие – могут списать 1–2% или фиксированную сумму.

Кому это особенно полезно?

  • Жителям сельской местности, где нет банкоматов.
  • Пенсионерам, предпочитающим наличные.
  • Родителям, дающим детям карту для небольших покупок.
  • Всем, кто хочет избежать очередей в банкоматах или получить мелкие купюры.

Важно помнить: это решение для ежедневных нужд, а не способ обналичить крупные суммы.

В следующий раз, оказавшись в "Пятёрочке" без наличных, просто скажите: "Можно добавить к покупке [сумму] наличными?".

