Новая хитрость на кассах "Пятерочки" для тех, рассчитывается картой - запомните фразу, чтобы сказать ее продавцу в нужный момент

"Можно добавить к покупке [сумму] наличными?" – этот простой вопрос открывает доступ к деньгам без банкомата.

В небольших городах и на окраинах, где банкоматы — редкость, а мобильный интернет оставляет желать лучшего, даже снятие наличных превращается в задачу со звёздочкой. Однако у многих жителей России есть решение прямо под рукой — на кассе обычного магазина. "Пятёрочка", одна из самых распространенных сетей, давно предлагает такую возможность. Достаточно произнести нужную фразу.

Эта услуга, известная как "наличные при оплате картой" или "кэш-бэк", доступна в "Пятёрочке", "Перекрёстке", "Магните", аптеках и даже на АЗС. Но есть условие: нужно совершить покупку. Нельзя просто подойти к кассе и попросить снять деньги. Снятие наличных – это дополнение к оплате товара.

Выберите товары, даже на небольшую сумму. Оплатите покупку картой. В момент оплаты скажите кассиру: "Можно добавить к покупке 3000 рублей наличными?". Кассир внесёт сумму в чек, и вы получите нужную сумму наличными вместе со сдачей.

В рамках одной транзакции деньги списываются с карты, а кассир выдаёт часть суммы наличными.

Однако, есть ограничения:

Максимальная сумма за операцию – обычно до 5000 рублей.

Месячный лимит – не более 30 000 рублей.

Услуга доступна не во всех магазинах. Ищите стикер "Наличные при оплате картой" или спросите у сотрудника.

По данным на начало 2026 года, такая опция действует в почти 40 000 торговых точках, включая более 7000 магазинов в Москве.

Возможны ли комиссии?

Сама "Пятёрочка" комиссию не берёт, однако, банк может взимать плату.

Как избежать неожиданных списаний:

Проверьте тарифы в мобильном приложении.

Позвоните в службу поддержки банка.

Найдите в договоре пункт о "снятии наличных через POS-терминалы".

Некоторые банки (Тинькофф, Сбер, Альфа) разрешают такую операцию без комиссии, если не превышен месячный лимит. Другие – могут списать 1–2% или фиксированную сумму.

Кому это особенно полезно?

Жителям сельской местности, где нет банкоматов.

Пенсионерам, предпочитающим наличные.

Родителям, дающим детям карту для небольших покупок.

Всем, кто хочет избежать очередей в банкоматах или получить мелкие купюры.

Важно помнить: это решение для ежедневных нужд, а не способ обналичить крупные суммы.

В следующий раз, оказавшись в "Пятёрочке" без наличных, просто скажите: "Можно добавить к покупке [сумму] наличными?".

