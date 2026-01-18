Новая хитрость на кассах "Пятерочки" для тех, рассчитывается картой - запомните фразу, чтобы сказать ее продавцу в нужный момент
- 09:20 18 января
- Служба новостей
В небольших городах и на окраинах, где банкоматы — редкость, а мобильный интернет оставляет желать лучшего, даже снятие наличных превращается в задачу со звёздочкой. Однако у многих жителей России есть решение прямо под рукой — на кассе обычного магазина. "Пятёрочка", одна из самых распространенных сетей, давно предлагает такую возможность. Достаточно произнести нужную фразу.
"Можно добавить к покупке [сумму] наличными?" – этот простой вопрос открывает доступ к деньгам без банкомата.
Эта услуга, известная как "наличные при оплате картой" или "кэш-бэк", доступна в "Пятёрочке", "Перекрёстке", "Магните", аптеках и даже на АЗС. Но есть условие: нужно совершить покупку. Нельзя просто подойти к кассе и попросить снять деньги. Снятие наличных – это дополнение к оплате товара.
Принцип работы прост:
- Выберите товары, даже на небольшую сумму.
- Оплатите покупку картой.
- В момент оплаты скажите кассиру: "Можно добавить к покупке 3000 рублей наличными?".
- Кассир внесёт сумму в чек, и вы получите нужную сумму наличными вместе со сдачей.
В рамках одной транзакции деньги списываются с карты, а кассир выдаёт часть суммы наличными.
Однако, есть ограничения:
- Максимальная сумма за операцию – обычно до 5000 рублей.
- Месячный лимит – не более 30 000 рублей.
- Услуга доступна не во всех магазинах. Ищите стикер "Наличные при оплате картой" или спросите у сотрудника.
По данным на начало 2026 года, такая опция действует в почти 40 000 торговых точках, включая более 7000 магазинов в Москве.
Возможны ли комиссии?
Сама "Пятёрочка" комиссию не берёт, однако, банк может взимать плату.
Как избежать неожиданных списаний:
- Проверьте тарифы в мобильном приложении.
- Позвоните в службу поддержки банка.
- Найдите в договоре пункт о "снятии наличных через POS-терминалы".
Некоторые банки (Тинькофф, Сбер, Альфа) разрешают такую операцию без комиссии, если не превышен месячный лимит. Другие – могут списать 1–2% или фиксированную сумму.
Кому это особенно полезно?
- Жителям сельской местности, где нет банкоматов.
- Пенсионерам, предпочитающим наличные.
- Родителям, дающим детям карту для небольших покупок.
- Всем, кто хочет избежать очередей в банкоматах или получить мелкие купюры.
Важно помнить: это решение для ежедневных нужд, а не способ обналичить крупные суммы.
В следующий раз, оказавшись в "Пятёрочке" без наличных, просто скажите: "Можно добавить к покупке [сумму] наличными?".
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
