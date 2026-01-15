Пьяный сыктывкарец сломал шлагбаум, возвращаясь из бара

Скриншот из видео МВД по Коми

Правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в порче имущества. О деталях инцидента сообщают в пресс-службе МВД по республике. Так, в полицию столицы региона поступило сообщение об акте вандализма – повреждении шлагбаума, установленного у офисного здания. Материальный ущерб оценен в 70 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Им оказался 23-летний местный житель, ранее не имевший проблем с законом. Молодого человека доставили в участок для проведения следственных действий.

Как выяснилось, инцидент произошел ночью, когда парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения после посещения бара, решил поднять шлагбаум над собой. Такие действия привели к поломке механизма подъемного устройства.