Пьяный сыктывкарец сломал шлагбаум, возвращаясь из бара
- 20:30 15 января
- Инесса Богатая
Правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в порче имущества. О деталях инцидента сообщают в пресс-службе МВД по республике.
Так, в полицию столицы региона поступило сообщение об акте вандализма – повреждении шлагбаума, установленного у офисного здания. Материальный ущерб оценен в 70 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Им оказался 23-летний местный житель, ранее не имевший проблем с законом. Молодого человека доставили в участок для проведения следственных действий.
Как выяснилось, инцидент произошел ночью, когда парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения после посещения бара, решил поднять шлагбаум над собой. Такие действия привели к поломке механизма подъемного устройства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Злоумышленнику грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы, либо арест до трех месяцев.
Добавим, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми за сутки произошли несколько пожаров.