Депутат описал план действий мошенников при попытке присвоить чужую квартиру

Когда жилье переходит в единоличное владение, а бытовые вопросы решаются без коллегиальных обсуждений внутри семьи, для мошенников это становится удобной "точкой входа". Об этом предупреждает Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Гаврилов подчеркивает, что наличие единственного собственника упрощает преступные действия, избавляя от необходимости получать согласие других владельцев. Близкие родственники часто узнают о случившемся уже тогда, когда ничего нельзя изменить. Общаясь с потенциальной жертвой, мошенники тщательно собирают информацию: живет ли человек один, есть ли рядом активные родственники, кто контролирует документы и банковские приложения, и насколько легко склонить его к принятию поспешных решений.

"Когда выясняется, что квартира единственная и другого жилья нет, давление усиливается. Мошенники обещают "защиту", торопят, подталкивают к подписи или передаче денег, понимая, что ставка для владельца максимальна. Включается своеобразный отбор по бытовым признакам. Пожилые люди размещают объявления и оставляют свои телефоны, охотно делятся с соседями информацией о снижении расходов на ЖКХ, о том, что дети зарегистрированы отдельно, а квартира оформлена только на них", – отмечает депутат.

Он добавляет, что в районах с дорогой недвижимостью такие разговоры быстро становятся известны нужным людям. Практически в каждом доме найдется свой "осведомитель", готовый делиться информацией. Каналами сбора данных могут служить объявления у подъезда, контакты в записках о ремонте, рекомендации через соседей, общение с консьержем, участие в домовых чатах и просьбы посоветовать хорошего мастера.

Некоторые сдают комнаты или нанимают помощников по хозяйству, другие ищут сиделок. Именно через такие точки входа проще всего завязать общение и выяснить ключевую информацию: живет ли человек один, квартира – его единственное жилье, а дети живут далеко и редко навещают. Так обыденное знакомство может обернуться потерей недвижимости.

Однако наиболее опасны схемы, в которых "доброжелатели" годами втираются в доверие. Под видом оказания помощи или ухода они могут подсунуть на подпись доверенность на распоряжение имуществом или договор, скрывающий истинный смысл за сложными юридическими формулировками. Это сравнимо с тем, как опытный карточный шулер отвлекает внимание, ловко подменяя карты.

"Другой, еще более тихий сценарий – под предлогом помощи в получении кредита на лечение, помощи родственнику или закрытия долга человека подводят к займу с обеспечением, и квартира становится заложником обязательств, судебных разбирательств и взысканий. Телефонные уловки о "проверке доверенности" или "спасении денег" лишь подогревают ситуацию, заставляя человека действовать в спешке. В итоге, пожилой собственник подписывает документы под давлением или из доверия, совершая действия, которые месяц назад назвал бы безумием".

Гаврилов предостерегает от беспечности, подчеркивая, что в большинстве случаев исход определяется одной деталью: подпись пожилого собственника, поставленная под влиянием давления или слепого доверия.

