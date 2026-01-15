Депутат описал план действий мошенников при попытке присвоить чужую квартиру

Фото из архива "ПроГорода"

Когда жилье переходит в единоличное владение, а бытовые вопросы решаются без коллегиальных обсуждений внутри семьи, для мошенников это становится удобной "точкой входа". Об этом предупреждает Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Гаврилов подчеркивает, что наличие единственного собственника упрощает преступные действия, избавляя от необходимости получать согласие других владельцев. Близкие родственники часто узнают о случившемся уже тогда, когда ничего нельзя изменить. Общаясь с потенциальной жертвой, мошенники тщательно собирают информацию: живет ли человек один, есть ли рядом активные родственники, кто контролирует документы и банковские приложения, и насколько легко склонить его к принятию поспешных решений.

"Когда выясняется, что квартира единственная и другого жилья нет, давление усиливается. Мошенники обещают "защиту", торопят, подталкивают к подписи или передаче денег, понимая, что ставка для владельца максимальна. Включается своеобразный отбор по бытовым признакам. Пожилые люди размещают объявления и оставляют свои телефоны, охотно делятся с соседями информацией о снижении расходов на ЖКХ, о том, что дети зарегистрированы отдельно, а квартира оформлена только на них", – отмечает депутат.