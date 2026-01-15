Теперь не важно, успел ли пешеход ступить на зебру: в ГАИ водителям объяснили, как по-новому уступать дорогу
- 03:07 15 января
- Дмитрий Перцев
Все водители знают правило дорожного движения об уступке дороги пешеходу. Но на практике это правило стало причиной штрафов, даже при отсутствии прямой угрозы для человека. Причина – в неоднозначности трактовки и автоматической фиксации нарушений.
"Уступил" по факту не всегда равно "уступил" по закону. Водитель должен действовать так, чтобы пешеход не менял из-за машины скорость или направление движения. Теоретически, безопасное расстояние не считается нарушением.
Автоматические камеры фотовидеофиксации, работают по жесткому алгоритму, анализирующему статичные данные, Система фиксирует: пешеход на разметке и автомобиль в заданной зоне рядом. Если оба объекта в кадре, штраф почти автоматический. Водитель недоумевает, но система зафиксировала "событие".
С инспекторами ситуация похожая. В потоке нет времени разбирать ситуацию, сотрудник видит: человек на разметке, а машина продолжает движение. Эта картина – нарушение.
Безопасная тактика на подъезде к переходу. Лучший способ – исключить спорную ситуацию.
Практические правила:
Снижение скорости заранее. При подъезде к переходу, даже пустому, стоит перенести ногу на тормоз. Это даст время на оценку и остановку. Остановка при намеке на движение. Если человек стоит у края и смотрит на дорогу, вероятнее всего, он собирается переходить. Если он сделал шаг на проезжую часть, безопаснее остановиться и пропустить. Зоны повышенного риска. Возле школ, садов, остановок – будьте готовы к появлению людей. Плохая видимость. В дождь, снег, темноте или при стертой разметке дистанцию и запас безопасности нужно увеличивать.
Что делать если штраф выписали?
Не кричать и фиксировать позицию. Вежливо поясните, что помехи не создавались, и попросите внести это объяснение в протокол. Упомяните о видеозаписи с регистратора. Если штраф с камеры, запросите полный видеоролик, где видно: пешеход не менял поведения, а машина проехала на безопасном расстоянии.
Советы:
Формально закон требует не создавать помех, но практика требует осторожности. Безопасность на дороге зависит от взаимного уважения и внимания. Надежнее вести себя так, будто правило звучит "остановись и пропусти, если пешеход на переходе или намерен на него вступить". Эти несколько секунд остановки избавят от риска штрафа и помогут избежать опасности.
Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.
Читайте также:
- Стирка не нужна: как почистить засаленный пуховик за 10 минут - показываю два рабочих способа
- 5 городов России, куда невозможно добраться на машине — дорог нет совсем
- Люди засмеют: в этом слове нет буквы «З», но каждый второй ее упорно вставляет - как писать грамотно и почему все ошибаются
- "Ластик" от морщин за 5 рублей: увядающая кожа омолаживается и тонизируется – уколы красоты не понадобятся
- Не чай, не кофе, не какао: ученые назвали идеальный утренний напиток — улучшает состояние кожи и чистит кишечник