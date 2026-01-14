Скатался в Абхазию за мандаринами, чтобы продать их тут: рассказываю - сколько заработал

Путешествие начинается за рулем вместительного универсала. Долгая дорога утомляет, но горные пейзажи, южный воздух и цитрусовый аромат компенсируют усталость.

Зима – это не только предпраздничное оживление, но и возможность дополнительного заработка. Один из вариантов – самостоятельная закупка мандаринов в Абхазии и их последующая реализация. Это рассказ об опыте, подсчетах и особенностях такого предприятия.

На оптовых базах Абхазии важна внимательность. Каждый ящик лучше перебрать лично, отбраковывая поврежденные фрукты. Договориться о скидке удается не всегда. Удалось получить цену в 70 рублей за килограмм.

Загрузка машины "под завязку" – оптимальный вес для быстрой продажи и безопасной перевозки.

Расчет прибыли: от бензина до потерь

Цена на базе – только начало. К себестоимости прибавляются расходы на бензин, питание и другие дорожные траты. Дорожные расходы составили около 18 тысяч рублей. Часть мандаринов портится. С учетом расходов и потерь реальная себестоимость килограмма выросла до 120 рублей.

Продажи: поиск покупателя и минимизация потерь

Продажа осуществлялась "по классике": с машины в местах с высокой проходимостью, у домов и на рынках. Первые дни мандарины продавались по 220 рублей за килограмм. Оптовикам предоставлялась небольшая скидка.

Чтобы распродать остатки, цена была снижена до 170 рублей. Часть фруктов пришлось утилизировать.

Итоги: стоит ли игра свеч

За неделю активных продаж удалось заработать около 17 тысяч рублей чистой прибыли. Это не легкие деньги: долгая дорога, физический труд, поиск мест для торговли и мониторинг цен.

Этот опыт – не только заработок. Яркие впечатления, общение и возможность подарить новогоднее настроение. Этот опыт показывает, что сезонная торговля приносит доход, но требует усердия и готовности к риску. такая поездка – это традиция, дарящая энергию приключений и ощущение праздника.

