Новости региона
Новости
Новости России
Объявления
Онлайн-газета
Что заказать поесть на каникулах
Как встречать год Красной Лошади
Новый год в Кирове
Все для вашего здоровья
Заказать рекламу
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.
Принять
Заглянула в "Фикс Прайс" после праздников — не ожидала увидеть там целую выставку новинок: рассказываю про самые интересные
11:52
14 января
Дмитрий Паскар
...
Читайте также:
Популярное
В Сыктывкаре впервые стартовал проект "Народный учитель — 2025"
Куда сходить в Сыктывкаре: топ баров, кафе и ресторанов города
5 советов подготовки к экзаменам: как сдать ЕГЭ и ОГЭ на высший балл
Все для вашего здоровья: полезный путеводитель по медицинским учреждениям Сыктывкара
Топ мест в Кирове, которые сыктывкарцам лучше не посещать на Новый год
Год Красной Огненной Лошади: как привлечь удачу в 2026-ом
Жителям Коми напомнили о том, что передавать показания приборов учета необходимо ежемесячно с 18 по 25 число
18 декабря 2025
От волшебных сказок до экшена: что посмотреть сыктывкарцам на новогодних каникулах
Пластический хирург или косметолог: кто победит в битве за молодость
Где найти локацию для бизнеса в Сыктывкаре?
Кто те люди, которые покупают машины OMODA и что они на самом деле думают о своем приобретении?
"7 лет отпахал в Секонд-Хенде": откуда берется такая дешевая одежда и мой список - что никогда не буду здесь покупать - рассказ из зала
6 января
В Сыктывкаре распахнула свои двери лыжная база "Йиркап"
21 декабря 2025
1 ложка на губку — и кухонные шкафчики приобретают первозданный вид: от липкого жира, пятен и подтеков не осталось и следа
2 января
Как правильно тонировать седые волосы дома, если не любите ходить в салон
7 января
В чем различие поддельного топленого масла "Белорусское" с маркетплейса от купленного в Пятерочке
6 января
Масштабный ремонт на Малышева: в воскресенье часть Сыктывкара останется без тепла и горячей воды
20 декабря 2025
В Сыктывкаре премии получат меньше половины работников
20 декабря 2025
На главной площади Сыктывкара замечены лесные хищники
23 декабря 2025
В преддверии Нового года фельдшер из отдаленного поселка Коми получила в подарок благоустроенный дом
19 декабря 2025
Последние новости
Заглянула в "Фикс Прайс" после праздников — не ожидала увидеть там целую выставку новинок: рассказываю про самые интересные
11:47
В Коми пожилая автоледи отправила водителя иномарки в больницу
11:45
Что в Таиланде не простят туристу и как тайцы наказывают за неуважение
11:25
Жителям Коми рассказали, кто должен чистить крыши и балконы зимой
11:20
Добавляю пару капель в шампунь и забыла про выпадение и редкие волосы: проверенный годами недорогой способ
11:05
Жители Коми позвонили Деду Морозу более 1,1 тысячи раз
10:45
Стираем трендовую шубу: эффективные и проверенными годами методы чистки искусственного меха —и сухой, и влажной
10:15
Заливаю в слив 1 стакан — и засор улетает мгновенно: делаю так всегда — теперь никаких мучений с вантузом
10:05
На лыжном комплексе в Коми выявили лучших спринтеров
09:55
20 товаров из Фикспрайса, которые я купила и вам советую и еще 2 товара - не посоветую даже злейшему врагу
09:20
В Коми почти 40 пациентов поступили в кардиодиспансер с острым инфарктом с начала 2026 года
08:45
Почему с годами от людей нужно держаться подальше: запомните эти простые и мудрые слова Юрия Левитанского
07:45
Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменей
07:15
Купила коврик в Фикс Прайсе для обуви: оказалось у него много альтернативных вариантов применения, нашла 9 - делюсь
07:05
В Коми аномальные морозы начали спадать: 14 января в республике прогнозируетеся -33 градуса
06:30
Плацкарт и купе уходят в прошлое: РЖД вводит изменение для пассажиров - вот как теперь будем ездить
05:50
Брезгливым это не понравится: 7 вещей, о которых стоит знать перед поездкой в Таиланд
04:03
Почему инспекторы ГАИ при проверке на дороге начали требовать смартфон – как на это правильно ответить
03:07
Чищу пуховик: пятен как и ни бывало, стирка откладывается - 2 метода
02:00
6 российских городов, которые покидают жители и обходят стороной путешественники. Почему они пустеют?
01:30
В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело из-за игнорирования решения суда о расселении аварийного дома
01:00
Ванны и душевые кабины – прошлый век: в 2026 году начнется массовый переход на этот инновационный тренд
00:00
Не всё так вкусно: какие продукты из "Ермолино" разочаровали и почему больше не куплю
Вчера
В Коми молодой человек лишился более 23 тысяч рублей, доверившись новой знакомой в интернете
Вчера
В одном из районов Коми корректируют расписание рейсового автобуса
Вчера
Стрелявший в полицейского житель Коми отправился под стражу
Вчера
В Сыктывкаре при реставрации Дома Жеребцова найдены уникальные документы начала XX века
Вчера
Обожаю в выходные готовить этот салат «Простачок»: простой в приготовлении, но нереально вкусный
Вчера
Проблема не в косметике, а в основе: как превратить лицо в идеальный холст для макияжа
Вчера
Все массово переходят на это мясо: в разы полезнее и дешевле курицы - продлевает жизнь
Вчера
В одном из районов Коми огонь повредил 120 "квадратов" жилого дома
Вчера
В январе сеем — летом радуемся: какие цветы стоит посеять в начале года, чтобы опередить соседей
Вчера
Гольдштейн поставил задачи Правительству Коми на 2026 год: от юбилеев городов до повышения рождаемости
Вчера
Как продать ненужные вещи: проверенная система для тех, кто хочет навести порядок и заработать
Вчера
В Чижик привезли крупную технику и кучу вещей для дома, супер новогодние товары
Вчера