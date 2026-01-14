Купила коврик в Фикс Прайсе для обуви: оказалось у него много альтернативных вариантов применения, нашла 9 - делюсь

Создано в Шедевруме

Кладовая находок Fix Price пополнилась трендом, покорившим сердца хозяек – ковриками из EVA-материала. В чём секрет их популярности? Это удачное сочетание практичности, привлекательного дизайна и демократичной цены. Эти коврики – простое и эффективное решение для поддержания чистоты и добавления ярких акцентов в любой интерьер. Почему все в восторге от ковриков EVA?

Выбор огромен. Fix Price предлагает коврики на любой вкус: от компактных прикроватных вариантов, создающих уютное "облачко" под ногами, до больших придверных ковриков, встречающих гостей стильным акцентом. Цветовая палитра впечатляет: от спокойных пастельных тонов, добавляющих нежности, до насыщенных и сочных оттенков и забавных узоров, поднимающих настроение. Главное – цена. Средняя стоимость около 250 рублей позволяет смело экспериментировать и менять декор хоть каждый месяц, создавая новые образы для вашего дома.