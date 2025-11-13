Логотип новостного портала Прогород
"Я всех учеников считаю своими детишками!": как день самоуправления в школе помог сделать выбор в профессии сыктывкарскому учителю

"Я всех учеников считаю своими детишками!": как день самоуправления в школе помог сделать выбор в профессии сыктывкарскому учителюФото из личного архива Соколовой Юлии Владимировны

Младшие школьники запоминают первого педагога, дающего им знания. Они любят такого человека и равняются на него, ведь именно в юном возрасте зарождаются привычки, любовь к учебе и модель поведения.

Про одного из учителей начальных классов МОУ "СОШ № 3 имени В.И. Лыткина" Соколову Юлию Владимировну в редакцию издания “Про Город” пришло письмо: “Она достойна почетного звания “Народный учитель — 2025” за профессионализм, трудолюбие, любовь к своему делу, за доброту, заботу и внимательное отношение к своим ребятам. Она умеет заинтересовать и увлечь детей, доходчиво преподнести материал, сделать занятия интересными и донести новые знания до каждого. Юлия Владимировна доброжелательна, находит к каждому ребенку индивидуальный подход. Учитель помогает детям успешно расти и развиваться. Она добрый, отзывчивый, вместе с тем строгий и требовательный специалист. Юлия Владимировна относится ко всем детям очень объективно и справедливо. Благодаря ей ребята с удовольствием идут на занятия, имеют интерес к учебному процессу и отличные знания. Школьники относятся к Юлии Владимировне с большим уважением и любовью”. 

– Как поняли, что преподавание – ваше призвание?

– Когда я училась в 10 классе, у нас в школе был день самоуправления: ученики ведут уроки вместо учителей. Мне дали класс в начальной школе, и очень понравилось вести уроки у малышей. Тогда я решила, что хочу стать учителем начальных классов.

– Где вы учились? Ваш стаж работы?

– Я закончила зеленецкую среднюю школу, далее поступила в Сыктывкарский государственный университет, работаю уже 7 лет.

– Что вам больше всего нравится в профессии?

– Когда дети понимают и усваивают материал. Им хочется узнавать еще больше и ты понимаешь, что работаешь не зря. Еще нравится с ребятами ходить в театры, кино и походы, проводить время вместе вне уроков.

– Как вас видят в роли учителя – доброй, злой, строгой?

– Думаю, меня видят дети и строгой, и доброй. Они знают, что я могу и поругаться по делу, а также похвалить. На переменах я всегда веселая.

– Есть ли забавные, трогательные истории и какие?

– Таких очень много. В этом году на первое сентября несколько учениц сделали очень милый плакат. Также дети ежедневно рисуют мне разные рисунки, открытки с надписями – это запоминается.

– Хотели бы сменить специальность и работу?

– Такое, конечно, бывает. Но всегда останавливает то, что не хочешь оставлять ребят. Я всех учеников считаю своими детишками!

– Есть ли у вас мечта и какая?

– Хотелось бы больше путешествовать.

– Какой класс ведете и за что его любите?

– Веду 3 “б”. Это мой второй класс. Люблю их за то, что они очень активные, любознательные и милые. Очень ценю родителей в этом классе, которые всегда меня поддерживают и уважают – спасибо им за это.


 

