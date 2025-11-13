"Я всех учеников считаю своими детишками!": как день самоуправления в школе помог сделать выбор в профессии сыктывкарскому учителю

Младшие школьники запоминают первого педагога, дающего им знания. Они любят такого человека и равняются на него, ведь именно в юном возрасте зарождаются привычки, любовь к учебе и модель поведения.

Про одного из учителей начальных классов МОУ "СОШ № 3 имени В.И. Лыткина" Соколову Юлию Владимировну в редакцию издания “Про Город” пришло письмо: “Она достойна почетного звания “Народный учитель — 2025” за профессионализм, трудолюбие, любовь к своему делу, за доброту, заботу и внимательное отношение к своим ребятам. Она умеет заинтересовать и увлечь детей, доходчиво преподнести материал, сделать занятия интересными и донести новые знания до каждого. Юлия Владимировна доброжелательна, находит к каждому ребенку индивидуальный подход. Учитель помогает детям успешно расти и развиваться. Она добрый, отзывчивый, вместе с тем строгий и требовательный специалист. Юлия Владимировна относится ко всем детям очень объективно и справедливо. Благодаря ей ребята с удовольствием идут на занятия, имеют интерес к учебному процессу и отличные знания. Школьники относятся к Юлии Владимировне с большим уважением и любовью”.

– Как поняли, что преподавание – ваше призвание?

– Когда я училась в 10 классе, у нас в школе был день самоуправления: ученики ведут уроки вместо учителей. Мне дали класс в начальной школе, и очень понравилось вести уроки у малышей. Тогда я решила, что хочу стать учителем начальных классов.

– Где вы учились? Ваш стаж работы?