72% сыктывкарцев готовы поменять работу, если им предложат условия выгоднее

Мужчины проявляют большую склонность к переходу на более привлекательные условия, в то время как женщины демонстрируют большую неопределенность в этом вопросе, затрудняясь с ответом почти в два раза чаще, чем мужчины.

Согласно исследованию SuperJob, 5% опрошенных настолько недовольны нынешним местом работы, что готовы сменить его на любое другое. Лишь небольшая доля (8%) категорически не рассматривает такую возможность.

Среди жителей города разных возрастных групп доля потенциально готовых к смене работы на выгодных условиях остается стабильно высокой, однако среди сотрудников старше 45 лет наблюдается несколько большая приверженность текущему работодателю.

Среди опрошенных с высшим образованием 75% готовы перейти к конкуренту при достойном предложении и только 6% ни при каких обстоятельствах не согласятся на это. В то время как среди респондентов со средним профессиональным образованием эти показатели составляют 68% и 11%, соответственно.

Существует прямая зависимость между уровнем дохода и готовностью рассматривать предложения от компаний-конкурентов.

Для большинства респондентов, открытых к предложениям от конкурентов, основным стимулом является более высокая заработная плата (95%). Второе место занимает возможность карьерного роста (важно для половины опрошенных). На третьем месте (47%) – удобный график работы. Другие значимые факторы включают компенсационный пакет (43%), возможность обучения за счет работодателя (38%), расположение офиса рядом с домом (38%), интересные задачи (36%), возможность удаленной или гибридной работы (32%), современные технологии (23%) и снижение нагрузки (21%).

Карьерный рост больше мотивирует мужчин, в то время как для женщин важнее удобный график, расположение офиса рядом с домом, умеренная нагрузка и возможность "удаленки".

Респонденты до 35 лет чаще отмечают значимость гибкого графика, дополнительных льгот, снижения нагрузки и удаленной работы. Для работников 35–45 лет карьерный рост важнее, чем для более молодых и старших коллег. Горожане старше 45 лет особенно обращают внимание на местоположение работы.

Респонденты с высшим образованием чаще подчеркивают важность карьерного роста и интересных задач. Для сотрудников со средним профессиональным образованием более важен удобный график работы.

С увеличением дохода возрастает значимость карьерного роста, интересных задач и высокого уровня автоматизации. Для респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц более важны удобный график, бесплатное обучение и снижение нагрузки.

