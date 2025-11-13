Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

72% сыктывкарцев готовы поменять работу, если им предложат условия выгоднее

72% сыктывкарцев готовы поменять работу, если им предложат условия выгоднее автор Вячеслав Вольгин

Согласно исследованию SuperJob, 5% опрошенных настолько недовольны нынешним местом работы, что готовы сменить его на любое другое. Лишь небольшая доля (8%) категорически не рассматривает такую возможность.

Мужчины проявляют большую склонность к переходу на более привлекательные условия, в то время как женщины демонстрируют большую неопределенность в этом вопросе, затрудняясь с ответом почти в два раза чаще, чем мужчины.

Среди жителей города разных возрастных групп доля потенциально готовых к смене работы на выгодных условиях остается стабильно высокой, однако среди сотрудников старше 45 лет наблюдается несколько большая приверженность текущему работодателю.

Среди опрошенных с высшим образованием 75% готовы перейти к конкуренту при достойном предложении и только 6% ни при каких обстоятельствах не согласятся на это. В то время как среди респондентов со средним профессиональным образованием эти показатели составляют 68% и 11%, соответственно.

Существует прямая зависимость между уровнем дохода и готовностью рассматривать предложения от компаний-конкурентов.

Для большинства респондентов, открытых к предложениям от конкурентов, основным стимулом является более высокая заработная плата (95%). Второе место занимает возможность карьерного роста (важно для половины опрошенных). На третьем месте (47%) – удобный график работы. Другие значимые факторы включают компенсационный пакет (43%), возможность обучения за счет работодателя (38%), расположение офиса рядом с домом (38%), интересные задачи (36%), возможность удаленной или гибридной работы (32%), современные технологии (23%) и снижение нагрузки (21%).

Карьерный рост больше мотивирует мужчин, в то время как для женщин важнее удобный график, расположение офиса рядом с домом, умеренная нагрузка и возможность "удаленки".

Респонденты до 35 лет чаще отмечают значимость гибкого графика, дополнительных льгот, снижения нагрузки и удаленной работы. Для работников 35–45 лет карьерный рост важнее, чем для более молодых и старших коллег. Горожане старше 45 лет особенно обращают внимание на местоположение работы.

Респонденты с высшим образованием чаще подчеркивают важность карьерного роста и интересных задач. Для сотрудников со средним профессиональным образованием более важен удобный график работы.

С увеличением дохода возрастает значимость карьерного роста, интересных задач и высокого уровня автоматизации. Для респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц более важны удобный график, бесплатное обучение и снижение нагрузки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми определены новые размеры прожиточного минимума на 2026 год.

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+