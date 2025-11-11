Как учителю воспитать школьника, чтобы потом было, у кого перенять знания: забавные и трогательные истории сыктывкарского педагога

В редакцию издания “Про Город” пришло письмо от родителя учащегося: “Ермолина Ольга Владимировна – учитель, который поддерживает своих учеников в трудную минуту, создает атмосферу взаимопонимания. На ее уроках детям очень интересно изучать предметы. Профессионализм, тепло и забота помогают ребятам преодолевать трудности и открывать для себя мир знаний”. Так Ольга Владимировна стала участницей конкурса “Народный учитель-2025”.

– Как поняли, что преподавание – ваше призвание? Где учились и ваш стаж работы?

– Учителем хотела быть всегда. Большим примером для меня были мои первые педагоги в начальной школе – Крицевая (Иванова) Надежда Семёновна и Сметанина Любовь Люциановна. Даже учась в старших классах, я всегда устраивала для малышей различные игры, конкурсы, соревнования. По окончании школы, не задумываясь, поступила в КГПИ на факультет “Педагогика и методика начального обучения”. Стаж работы 28 лет. Ученики удивляются, когда узнают, что я, закончив школу с медалью и имея возможность поступить без экзаменов во многие высшие учебные заведения страны, пошла учиться в пединститут.

– Что больше всего нравится в педагогике? Хотели ли когда-нибудь сменить профессию?