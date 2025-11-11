Как учителю воспитать школьника, чтобы потом было, у кого перенять знания: забавные и трогательные истории сыктывкарского педагога
- 13:09 11 ноября
- Андрей Павлов
В редакцию издания “Про Город” пришло письмо от родителя учащегося: “Ермолина Ольга Владимировна – учитель, который поддерживает своих учеников в трудную минуту, создает атмосферу взаимопонимания. На ее уроках детям очень интересно изучать предметы. Профессионализм, тепло и забота помогают ребятам преодолевать трудности и открывать для себя мир знаний”. Так Ольга Владимировна стала участницей конкурса “Народный учитель-2025”.
– Как поняли, что преподавание – ваше призвание? Где учились и ваш стаж работы?
– Учителем хотела быть всегда. Большим примером для меня были мои первые педагоги в начальной школе – Крицевая (Иванова) Надежда Семёновна и Сметанина Любовь Люциановна. Даже учась в старших классах, я всегда устраивала для малышей различные игры, конкурсы, соревнования. По окончании школы, не задумываясь, поступила в КГПИ на факультет “Педагогика и методика начального обучения”. Стаж работы 28 лет. Ученики удивляются, когда узнают, что я, закончив школу с медалью и имея возможность поступить без экзаменов во многие высшие учебные заведения страны, пошла учиться в пединститут.
– Что больше всего нравится в педагогике? Хотели ли когда-нибудь сменить профессию?
– Мне нравится живое непосредственное общение с детьми, их оптимизм. Это продлевает молодость и дает заряд хорошего настроения. Благодаря школе ребята понимают, что в мире столько всего нового и интересного, неизведанного, и это здорово! Этим и хороша профессия педагога. В ней есть некий нематериальный результат, который нельзя описать, понять, потрогать… Я вижу, как ученики наполняются знаниями, наблюдаю, как меняются и становятся умнее, сообразительнее, увереннее в себе. Это кристально чистое удовольствие! Как можно себе в этом отказать? Я вижу свою заслугу, когда взрослые ребята благодарят за знания, делятся своими успехами, достигают поставленных целей. И я горжусь ими!
– Как думаете, какой вас видят ваши ученики?
– Дети говорят, что я добрая, веселая, смешная, и мне надо в цирке или театре работать. Я сторонник порядка и дисциплины. Нужно четко дать ребенку почувствовать границу, она должна быть во всем. И многие дети любят системность и прекрасно себя чувствуют в графике жизни. Видимо, поэтому ребята также выделяют мои качества – строгость и справедливость.
– Есть ли смешные, забавные или трогательные истории и какие?
– Таких очень много. Каждый день что-то происходит. Когда рассказываю другим, говорят, что надо книгу писать: “Случаи из школьной жизни”. Вот, например, показываю картинку утки и спрашиваю одного ученика: “Кто это?”. Отвечает: “Гусь”. “Они похожи, но у гуся шея длинная”, – помогаю ему вспомнить название птицы, – “Значит, это…”. “Значит, не гусь”, – отвечает он.
Пришла на ум и трогательная: когда женился один из моих учеников из первого выпуска, он пригласил меня на свадьбу, и я летала в Санкт-Петербург. Я была счастлива: уже став таким взрослым, все равно вспомнил про первую учительницу. Пригласил за полгода до события, сказав: “Ольга Владимировна! Знаю, что август вы обычно проводите с учениками на море в детских лагерях, поэтому приглашаю заранее. Очень надеюсь вас увидеть!”.
А еще мне было приятно, когда в день моего рождения в школе собрались ученики трех поколений: кого я учила, те которые закончили перед ними, и те, кто уже давно покинул стены школы. Они пришли меня поздравить, и мы вместе сидели за столом. Пили чай с пирогами, конфетами и общались. Было очень душевно.
– Есть ли у вас мечта и какая?
– Очень люблю путешествовать. В течение всей школьной жизни ездим с ребятами по родной стране. Любовь к Родине рождается непосредственно в общении с людьми, знакомстве с исторически значимыми местами. Мы побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Кирове, Великом Устюге, Яренске, Вологде, Пскове, не раз проехали по Золотому Кольцу, посетили Карелию и Пушкиногорье. Отдыхали в лагерях по всему побережью Краснодарского края. Есть в нашей копилочке и зарубежные поездки: Финляндия, Болгария, Венгрия, Польша, Белоруссия. Моя мечта – отправиться в длительное путешествие. Если не кругосветное, то хотя бы по России.
– Есть ли у вас традиции? Какие они?
– Школа – это второй дом! И приходят туда не только учиться. Часто встречаясь с выпускниками, заметила, что вспоминают они не прекрасно проведенный урок или разбор темы, а разные забавные ситуации.
Мы любим с ребятами разукрасить нашу школьную жизнь, и с каждым классом это получается по-разному. Понравилась ребятам идея классного календаря, в котором мы отмечаем разные дни: день добрых дел, день конфет, день кино, день дружбы, день шляп, пижамная вечеринка и много других. С наступлением зимы у нас день белого цвета, весной – зеленого. Чем больше этого цвета в одежде, тем лучше.
Еще мы любим игру “Тайный друг”. Ученику по жребию достается имя одноклассника. Ему незаметно надо делать приятные сюрпризы. Играем в течение недели, ребятам очень нравится и получать подарки, и дарить их. А еще мы обязательно поздравляем именинников, придумывая что-то интересное и оригинальное. Всего, что у нас происходит, перечислить невозможно. Но делать школьную жизнь живой и интересной необходимо.
– Какой класс ведете? За что их любите?
– Сейчас я классный руководитель 3 “в”. Одинаковых детей нет, не может быть и не должно. В каждом человеке есть свои положительные и отрицательные стороны. Я призываю к тому, чтобы замечать как можно больше плюсов друг в друге. Люблю своих ребят: они очень открытые, добродушные, дружелюбные, непосредственные, непоседливые, бывают ленивые, шумные, драчливые и болтливые. Но ребенок должен знать и чувствовать всегда, что его любят, независимо от его успехов и примерного поведения, правда ведь?