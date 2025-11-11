"Говорящие глаза" и Google в пиджаке: сыктывкарский педагог о призвании, студентах и мечте об океане

Евсеева Антонина Николаевна преподает фундаментальную дисциплину “Психология” для бакалавров-психологов и специалистов по социальной работе. Вот, какое письмо получила редакция издания “Про Город” от одной из студенток: “Занятия с ней – живой диалог, где теория оживает в опытах и самонаблюдении, а интерактивные форматы становятся инструментом для личного роста будущих специалистов. Вклад преподавателя высшей учебной школы выходит далеко за рамки академического курса. Антонина Николаевна не только учит психологии, но и помогает каждому студенту стать более компетентным, осознанным и мотивированным специалистом, способным на настоящие открытия – как в науке, так и в себе”.

– Как поняли, что преподавание – ваше призвание?

– Благодаря моим замечательным школьным педагогам. Анна Тимофеевна Попова – первая учитель, строгая даже без повышения голоса! У нее были “говорящие глаза”. Она могла ими похвалить, а могла и наказать. Я считаю, что именно Анна Тимофеевна научила нас учиться. У нее строгость – это порядок, а порядок в голове – значит, и везде.

– Где вы учились? Ваш стаж работы?