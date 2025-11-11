Логотип новостного портала Прогород
"Говорящие глаза" и Google в пиджаке: сыктывкарский педагог о призвании, студентах и мечте об океане

Евсеева Антонина Николаевна преподает фундаментальную дисциплину “Психология” для бакалавров-психологов и специалистов по социальной работе. Вот, какое письмо получила редакция издания “Про Город” от одной из студенток: “Занятия с ней – живой диалог, где теория оживает в опытах и самонаблюдении, а интерактивные форматы становятся инструментом для личного роста будущих специалистов. Вклад преподавателя высшей учебной школы выходит далеко за рамки академического курса. Антонина Николаевна не только учит психологии, но и помогает каждому студенту стать более компетентным, осознанным и мотивированным специалистом, способным на настоящие открытия – как в науке, так и в себе”.

– Как поняли, что преподавание – ваше призвание?

– Благодаря моим замечательным школьным педагогам. Анна Тимофеевна Попова – первая учитель, строгая даже без повышения голоса! У нее были “говорящие глаза”. Она могла ими похвалить, а могла и наказать. Я считаю, что именно Анна Тимофеевна научила нас учиться. У нее строгость – это порядок, а порядок в голове – значит, и везде.

– Где вы учились? Ваш стаж работы?

– Я закончила Горьковский государственный педагогический институт иностранных языков имени Н. А. Добролюбова, сейчас это Нижегородский государственный лингвистический университет. Педагогический стаж 40 лет.

– Что больше всего нравится в профессии педагога?

– В работе люблю познавать новое, не стоять на месте и идти в ногу со временем. Я строго-жизнерадостно-оптимистичная.

– Есть ли смешные, забавные или трогательные истории и какие?

– История 1: когда гаджеты только стали входить в обиход, на экзамене студент повел себя очень странно. Вертелся, потом громко и очень недовольно сказал: “Ничего не понимаю. Прочитайте наконец, что тут написано!”. Я думаю: наверно нервничает, прочитала ему вопрос, спрашиваю:” Что непонятно?”. Он не унимается: “Все равно не понимаю. Еще раз прочитайте и погромче!”. Я в недоумении, уже чуть ворчу, опять читаю и вдруг голос: “Запрос не понял, повторите” – Google в его пиджаке заговорил!

История 2: даю задание: “В следующий раз будем обсуждать фильм,  жизненный сценарий о том, как можно профукать свою жизнь”. Студент: “Подождите, подождите, я не успел название фильма записать… профукать что?”.

История 3: очень трогательно, когда бывшие выпускники могут позвонить из Питера, поздравить из Чехии, приехать из Италии и пригласить на встречу или просто поговорить.

– Хотели ли когда-нибудь сменить профессию?

– Представляла себя в разных ипостасях, но менять не хотела никогда. 

– Есть ли у вас мечта и какая?

– Очень хочу увидеть океан и добраться до нашей Усть-Цильмы на знаменитую Горку.

– Есть ли у ваших детей ритуалы на учебе – зарядки, песни? Какие они?

– Утреннее приветствие “Доброе утро, страна! Подпрыгнули!”. 

