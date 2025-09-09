Православные пары смогут бесплатно принять таинство венчания в Сыктывкаре

Фото из архива редакции

Мероприятие посвящено почитаемым православным покровителям семьи и супружеской верности. Свято-Стефановский кафедральный собор в Сыктывкаре предложит бесплатное проведение обряда венчания 14 сентября. Акция приурочена ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются образцом супружеской любви и верности. По информации епархии, в этот день с пар не будут брать обязательный денежный взнос за совершение таинства.

Для участия в мероприятии парам необходимо заранее пройти специальную подготовку. Беседы со священником проводятся несколько раз в неделю: по вторникам, средам и субботам после вечернего богослужения, примерно в 19:00–19:30. Как пояснили в епархии, эти встречи помогают будущим супругам осознать глубину и ответственность брачного союза перед Богом. Записаться на таинство и узнать подробности можно непосредственно в свечной лавке собора.

Особое значение уделяется духовной подготовке: парам рекомендуется соблюсти трехдневный пост с воздержанием от мясной и молочной продукции, подготовиться к исповеди и прочитать положенные молитвы. Поскольку венчание будет совмещено с причастием, в сам день церемонии парам необходимо прибыть в храм натощак.