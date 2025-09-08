Республика Коми улучшила позиции в общероссийском рейтинге рынка труда
- 16:30 8 сентября
- Настя Соловьёва
Исследование демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям за последний год.
По итогам 2024 года регион занял 56-ю строчку в общероссийском рейтинге, подготовленном аналитиками РИА Новости. Значение среднего балла Коми составило 66,91, что заметно выше результата 2023 года, который был равен 63,27 баллам. Для формирования рейтинга эксперты проанализировали восемь ключевых показателей, включая уровень заработных плат, условия труда, занятость населения и емкость рынка труда. Каждый регион получает оценку по стобалльной шкале, где 100 является максимумом.
Тройку лидеров рейтинга составили Москва (98,04 балла), Санкт-Петербург (97,95 балла) и Московская область (97,51 балла). В конце списка расположились Республика Тыва, Ингушетия и Дагестан. Следует отметить, что в исследовании не учитывались данные новых регионов страны.
Повышение рейтингового балла свидетельствует о позитивных изменениях в трудовой сфере региона. Дальнейшую работу направят на улучшение показателей занятости и создание новых рабочих мест для закрепления положительной динамики.