Республика Коми улучшила позиции в общероссийском рейтинге рынка труда

Исследование демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям за последний год.

По итогам 2024 года регион занял 56-ю строчку в общероссийском рейтинге, подготовленном аналитиками РИА Новости. Значение среднего балла Коми составило 66,91, что заметно выше результата 2023 года, который был равен 63,27 баллам. Для формирования рейтинга эксперты проанализировали восемь ключевых показателей, включая уровень заработных плат, условия труда, занятость населения и емкость рынка труда. Каждый регион получает оценку по стобалльной шкале, где 100 является максимумом.