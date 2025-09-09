За что я заплатил деньги? Ехал один в СВ, проводник подселил женщину из плацкарта с яйцами, курицей-гриль и луком

Не самый комфортный вариант, но в этот раз я решил позволить себе путешествие с размахом, выкупив оба места в СВ-купе. Финансовая возможность была, а перспектива насладиться дорогой в полном одиночестве казалась чрезвычайно привлекательной. Однако, моим мечтам об уединении не суждено было сбыться даже к середине пути. Так началась эта странная история, которую я до сих пор вспоминаю с легким недоумением.

Привычный маршрут Казань-Москва не предвещал ничего необычного. Поезд, отправлявшийся в четыре часа дня, должен был доставить меня в столицу к пяти утра.

В моей голове уже нарисовалась почти идиллическая картина: полная тишина, мягкая полка, кондиционер, отсутствие посторонних запахов и раздражающих звуков, вроде громкого чавканья дешевой лапши быстрого приготовления и утомительных обсуждений размера пенсии в Саратове, которые обычно слышны на весь вагон. Я устроился поудобнее, наслаждаясь приятным солнечным светом, проникающим в окно. Планировал, как только тронемся, неспешно заказать ароматный чай и потягивать его, наслаждаясь атмосферой умиротворения. Все складывалось просто прекрасно – до определенного момента.

Первые три часа пролетели в тишине и спокойствии. Я успел и погрузиться в чтение, и просто посидеть, любуясь пейзажами за окном. Но внезапно дверь в купе медленно начала открываться. Ни стука, ни предупреждающего голоса – просто тихое, нерешительное движение створки. Вошёл проводник с виноватым выражением лица.

— Простите, — проговорил он, словно заранее раскаиваясь в нарушении личного пространства. — Тут возникла небольшая ситуация. К вам придется подселить пассажирку.

Я даже не сразу понял, что он имеет в виду.

— Что значит – подселят? У меня же СВ. Все купе целиком выкуплено. Это ведь не лотерейный билет, вы же понимаете.

Проводник кивнул, соглашаясь:

— Конечно, понимаю. Но весь поезд переполнен. А в плацкартном вагоне одна женщина сильно жалуется: говорит, что ее соседи выпивают, шумят и безобразничают. Другого свободного места нет — только у вас. Надеемся на ваше понимание.

— Это хотя бы временно? — поинтересовался я, уже почти смирившись с неизбежным.

Он лишь беспомощно развел руками. Я, конечно, мог возмутиться, устроить скандал, но в итоге решил, что в этом нет смысла. В конце концов, женщина не была виновата в сложившейся ситуации.

Минут через пять в дверях появилась она — женщина лет пятидесяти, облаченная в пестрый халат, с потрепанной сумкой-авоськой, из которой небрежно торчал батон и кусок серебристой фольги. Вид у нее был вполне мирный и безобидный. Поздоровалась вежливо и тут же принялась жаловаться на своих бывших попутчиков, заверяя, что в плацкарте настоящий бедлам — шум, гам, праздношатающиеся люди, посидеть спокойно не дают, стол буквально закатан под бутылки с алкоголем, есть негде, а о нормальном сне нечего и думать.

Я мельком взглянул на ее авоську и почти безошибочно угадал содержимое: вареные яйца, курица в фольге, возможно, соленые огурчики. Мои предположения вскоре подтвердились. Через пару минут другой проводник принёс трехлитровую банку с уже открытыми солеными огурцами и молча поставил ее на стол. Как выяснилось позже, открыть банку женщина успела еще в плацкартном вагоне, но довести дело до конца, то есть, приступить к поеданию огурцов, ей не удалось из-за царившей вокруг вакханалии и толчеи. Банка открыта — а руки заняты. Вот и выручил сердобольный проводник.

Она удобно устроилась, достала видавшую виды газету, аккуратно разложила на ней половину курицы-гриль, вареные яйца и небольшую луковицу. Причем лук был абсолютно целым — без ножа, без соли. Просто целая луковица.

— Полезно, знаете ли, — проговорила она, глядя на меня с лукавой улыбкой. — Папа мой всегда говорил — микробы его очень боятся.

Я сидел напротив, стараясь дышать носом как можно реже и размышлял о своем несостоявшемся умиротворении. Меня раздражало не столько само вторжение в мое личное пространство, сколько то, с какой обыденностью и простотой эта женщина вошла в мое купе. Словно она всегда так ездит. Как будто этот поезд — ее личная дача, а я — всего лишь временно подселенный пассажир.

Поняв, что сидеть внутри купе дальше просто невыносимо, я вышел в коридор. Там как раз проходил тот самый проводник, который меня "осчастливил".

— Послушайте, — обратился я к нему с надеждой в голосе. — А нельзя ли что-то изменить? Вернуть ее в плацкартный вагон, а этих шумных товарищей оттуда — куда-нибудь в другое место?

Он огляделся по сторонам, понизил голос и заговорил доверительно:

— Там двое — сотрудники правоохранительных органов. Под прикрытием. Мы стараемся к ним не лезть. А эта… обычная простая тетка. С ней хотя бы тихо и спокойно. Жалоб нет, не шумит, не буянит. Ну да, немного деревенская, но зато вежливая. А вы… вы интеллигентный человек. Потерпите немного.

Я промолчал, сдавшись под напором неопровержимых аргументов. Развернулся и молча пошел обратно в купе. Внутри купе женщина уже закончила трапезу и успела заняться вязанием. Работала спицами быстро, уверенно, почти бесшумно. Казалось, для нее это вполне естественное и привычное продолжение дороги. Позже она, без лишних слов, пожелала мне спокойной ночи и легла спать, не нарушая ни тишины, ни моего личного пространства.

Под утро она осторожно разбудила меня:

— Я выхожу на следующей станции. Спасибо вам большое, что потерпели меня. С теми — я бы просто не доехала. Один днем крышкой от кастрюли в другого запустил. А у меня ж яйца…

Я попрощался с ней. Не злобно, но и без особого тепла. Просто не знал, что ей ответить. До сих пор не могу выкинуть из головы этот случай и перебираю в голове: а как это — опер под прикрытием, который активно участвует в пьянке и нарушает общественный порядок? И что это за нелепая практика — отправлять в комфортное СВ того, кто просто тише и спокойнее? И, главное, почему это делается за счет других пассажиров?



