До 12 сентября смородине — обязательно: две ложки на 10 л. воды — и в следующем сезоне ягоды попрут ведрами

Чтобы обеспечить смородине мощную подготовку к зиме и заложить основу для богатого урожая в следующем сезоне, воспользуйтесь эффективным двухэтапным рецептом:

Сульфат калия: значительно повышает морозостойкость кустов смородины, обеспечивая им надежную защиту от зимних холодов. Укрепляет иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям. Кроме того, сульфат калия положительно влияет на вкусовые качества ягод, делая их более сладкими и ароматными.

Борная кислота: играет ключевую роль в процессах цветения и плодоношения. Обеспечивает обильное цветение кустов смородины и способствует образованию большого количества завязей в следующем году, что напрямую влияет на будущий урожай.

Этап 2: Долгосрочное Питание для Мощного Роста Весной

Через 2-3 дня после проведения жидкой подкормки внесите 5 столовых ложек суперфосфата под каждый куст смородины. Сверху присыпьте удобрение слоем перегноя.

Действие компонентов:

Суперфосфат: является источником фосфора, необходимого для развития корневой системы и закладки плодовых почек. Обеспечивает растение долгосрочным питанием в течение всей зимы, подготавливая его к активному росту и обильному плодоношению весной.

Перегной: служит отличным органическим удобрением, улучшающим структуру почвы и обеспечивающим дополнительное питание растения. Он также помогает удерживать влагу в почве и защищает корни от переохлаждения в зимний период, пишет портал krasnodarmedia.

Экспертное Уточнение:

Важно помнить, что дозировка удобрений может варьироваться в зависимости от возраста куста, типа почвы и климатических условий региона. Перед применением рекомендуется провести анализ почвы и проконсультироваться со специалистом. Также следует учитывать, что чрезмерное внесение удобрений может быть вредным для растений, поэтому необходимо строго соблюдать рекомендованные дозировки. Правильная осенняя подкормка смородины – это инвестиция в будущий урожай и здоровье вашего сада.

