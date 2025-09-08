Логотип новостного портала Прогород
В США и Европе вытяжку на кухне уже не ставят: появился вариант практичнее — стоит дешевле, работает эффективнее

Кухня – это не просто место для приготовления пищи, это подлинное сердце дома, где рождаются кулинарные шедевры и собирается вся семья. Чтобы процесс приготовления еды приносил удовольствие и вдохновение, необходимо создать комфортную и чистую атмосферу. Стандартные кухонные вытяжки с встроенным вентилятором, конечно, удаляют запахи, но со временем на их лопастях и внутренних компонентах накапливается жир и копоть. Это приводит к снижению тяги, повышению уровня шума и вибрации, ускоряет износ деталей и значительно усложняет процесс обслуживания. К счастью, существует простое, экономичное и надежное решение, которое можно реализовать самостоятельно – превратить обычную вытяжку в эффективный вытяжной зонт и перенести вентилятор в вентиляционный канал.

Как работает такая трансформация?

Суть этого решения заключается в разделении функций: купол вытяжки выполняет роль зонта, собирающего загрязненный воздух, а вентилятор, расположенный в вентиляционном канале, обеспечивает мощную и эффективную тягу.

1. Превращаем вытяжку в вытяжной зонт:

  • Демонтаж или отключение: Первым делом необходимо удалить или отключить встроенный в вытяжку вентилятор. Это позволит освободить пространство внутри купола и оптимизировать воздушный поток.
  • Подключение вентиляционной трубы: Проложите вентиляционную трубу от верхней части вытяжки (там, где обычно расположен вентилятор) до нижней решетки, где происходит всасывание воздуха над плитой. Желательно использовать трубу с расширением у решетки, чтобы обеспечить более эффективный сбор загрязненного воздуха.
  • Принцип работы: Такая конструкция позволяет куполу вытяжки собирать горячий и загрязненный жиром воздух, направляя поток непосредственно в вентиляционный канал, минуя сложные и труднодоступные механизмы внутри купола.

2. Установка канального вентилятора в систему вытяжки:

  • Интеграция в вентиляцию: Врежьте канальный вентилятор в существующую вентиляционную трубу, идущую от вытяжки, как можно ближе к выходу на улицу или в специально оборудованном техническом пространстве (например, в коробе или над подвесным потолком).
  • Электрическое подключение: Подключите питание канального вентилятора к кнопкам управления старой вытяжки (если это возможно и соответствует электрическим параметрам вентилятора) или к отдельному выключателю, расположенному в удобном месте.
  • Теплоизоляция и герметизация: Тщательно утеплите и герметизируйте все участки вентиляционной трубы, особенно в холодных местах, чтобы избежать образования конденсата и потерь давления, что негативно скажется на эффективности работы вытяжки.

Ключевые преимущества модернизированной вытяжки:

  • Тишина и долговечность: Канальные вентиляторы, как правило, работают значительно тише, чем встроенные в вытяжки, поскольку они не контактируют напрямую с жиром и паром, поднимающимся от плиты. Кроме того, они рассчитаны на более длительный срок службы благодаря более щадящим условиям эксплуатации.
  • Упрощенное обслуживание: Отсутствие сложных механизмов с лопастями внутри купола вытяжки значительно упрощает процесс очистки. Теперь достаточно протирать сам купол-зонт и периодически очищать фильтры от загрязнений.
  • Экономичность: Канальные вентиляторы, как правило, более доступны по цене, чем встроенные аналоги, и проще в замене в случае поломки. Кроме того, они часто имеют более низкое энергопотребление.
  • Надежность и долговечность: Отсутствие перегрева и деформаций корпуса вытяжки, а также снижение риска засоров в труднодоступных местах, обеспечивает более надежную и долговечную работу всей системы вытяжки.

Мировой опыт:

В таких странах, как США, Канада, Франция и Германия, использование вытяжных зонтов в сочетании с канальными вентиляторами является распространенной практикой как в бытовых, так и в профессиональных кухнях. Это решение признано более эстетичным, удобным в обслуживании и экономичным в эксплуатации.

Техника безопасности и важные нюансы:

  • Подбор вентилятора: При выборе канального вентилятора необходимо учитывать объем кухни, длину и диаметр вентиляционного канала. Рассчитайте необходимую производительность вентилятора в кубических метрах в час (м³/ч), принимая во внимание потери давления в вентиляционной системе.
  • Герметичность соединений: Все стыки и соединения в вентиляционной системе должны быть абсолютно герметичными. Это повышает эффективность работы вытяжки и предотвращает оседание жира и копоти вне фильтров.
  • Теплоизоляция: Теплоизоляция вентиляционной трубы обязательна в тех случаях, когда существует риск образования конденсата, особенно на участках, проходящих через неотапливаемые помещения или на холодных участках канала.
  • Электрическая безопасность: Все электрические подключения должны выполняться в строгом соответствии с требованиями безопасности. Если у вас нет необходимых навыков, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по монтажу вентиляционных систем.

Экспертное уточнение:

  • Фильтры: Обязательно используйте жироулавливающие фильтры в нижней части вытяжного зонта. Регулярно очищайте или заменяйте фильтры, чтобы обеспечить эффективную работу вытяжки и предотвратить загрязнение вентиляционного канала.
  • Материалы: Используйте качественные материалы для вентиляционной трубы, устойчивые к высоким температурам и воздействию жира. Оптимальным вариантом являются оцинкованные стальные трубы или специальные термостойкие пластиковые трубы.
  • Диаметр трубы: Диаметр вентиляционной трубы должен соответствовать рекомендациям производителя вентилятора и обеспечивать достаточную пропускную способность для эффективного удаления воздуха из кухни. Слишком узкая труба приведет к снижению производительности вытяжки и увеличению уровня шума.
  • Регулировка скорости: Рекомендуется выбирать канальный вентилятор с возможностью регулировки скорости, чтобы адаптировать его работу к различным условиям приготовления пищи.

Превращение стандартной кухонной вытяжки в эффективный вытяжной зонт – это отличный способ улучшить качество воздуха в вашей кухне, снизить уровень шума и упростить процесс обслуживания. Следуя этим простым советам, вы сможете создать комфортное и вдохновляющее пространство для кулинарных экспериментов!

