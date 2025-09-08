В США и Европе вытяжку на кухне уже не ставят: появился вариант практичнее — стоит дешевле, работает эффективнее
- 17:03 8 сентября
- Служба новостей
Кухня – это не просто место для приготовления пищи, это подлинное сердце дома, где рождаются кулинарные шедевры и собирается вся семья. Чтобы процесс приготовления еды приносил удовольствие и вдохновение, необходимо создать комфортную и чистую атмосферу. Стандартные кухонные вытяжки с встроенным вентилятором, конечно, удаляют запахи, но со временем на их лопастях и внутренних компонентах накапливается жир и копоть. Это приводит к снижению тяги, повышению уровня шума и вибрации, ускоряет износ деталей и значительно усложняет процесс обслуживания. К счастью, существует простое, экономичное и надежное решение, которое можно реализовать самостоятельно – превратить обычную вытяжку в эффективный вытяжной зонт и перенести вентилятор в вентиляционный канал.
Как работает такая трансформация?
Суть этого решения заключается в разделении функций: купол вытяжки выполняет роль зонта, собирающего загрязненный воздух, а вентилятор, расположенный в вентиляционном канале, обеспечивает мощную и эффективную тягу.
1. Превращаем вытяжку в вытяжной зонт:
- Демонтаж или отключение: Первым делом необходимо удалить или отключить встроенный в вытяжку вентилятор. Это позволит освободить пространство внутри купола и оптимизировать воздушный поток.
- Подключение вентиляционной трубы: Проложите вентиляционную трубу от верхней части вытяжки (там, где обычно расположен вентилятор) до нижней решетки, где происходит всасывание воздуха над плитой. Желательно использовать трубу с расширением у решетки, чтобы обеспечить более эффективный сбор загрязненного воздуха.
- Принцип работы: Такая конструкция позволяет куполу вытяжки собирать горячий и загрязненный жиром воздух, направляя поток непосредственно в вентиляционный канал, минуя сложные и труднодоступные механизмы внутри купола.
2. Установка канального вентилятора в систему вытяжки:
- Интеграция в вентиляцию: Врежьте канальный вентилятор в существующую вентиляционную трубу, идущую от вытяжки, как можно ближе к выходу на улицу или в специально оборудованном техническом пространстве (например, в коробе или над подвесным потолком).
- Электрическое подключение: Подключите питание канального вентилятора к кнопкам управления старой вытяжки (если это возможно и соответствует электрическим параметрам вентилятора) или к отдельному выключателю, расположенному в удобном месте.
- Теплоизоляция и герметизация: Тщательно утеплите и герметизируйте все участки вентиляционной трубы, особенно в холодных местах, чтобы избежать образования конденсата и потерь давления, что негативно скажется на эффективности работы вытяжки.
Ключевые преимущества модернизированной вытяжки:
- Тишина и долговечность: Канальные вентиляторы, как правило, работают значительно тише, чем встроенные в вытяжки, поскольку они не контактируют напрямую с жиром и паром, поднимающимся от плиты. Кроме того, они рассчитаны на более длительный срок службы благодаря более щадящим условиям эксплуатации.
- Упрощенное обслуживание: Отсутствие сложных механизмов с лопастями внутри купола вытяжки значительно упрощает процесс очистки. Теперь достаточно протирать сам купол-зонт и периодически очищать фильтры от загрязнений.
- Экономичность: Канальные вентиляторы, как правило, более доступны по цене, чем встроенные аналоги, и проще в замене в случае поломки. Кроме того, они часто имеют более низкое энергопотребление.
- Надежность и долговечность: Отсутствие перегрева и деформаций корпуса вытяжки, а также снижение риска засоров в труднодоступных местах, обеспечивает более надежную и долговечную работу всей системы вытяжки.
Мировой опыт:
В таких странах, как США, Канада, Франция и Германия, использование вытяжных зонтов в сочетании с канальными вентиляторами является распространенной практикой как в бытовых, так и в профессиональных кухнях. Это решение признано более эстетичным, удобным в обслуживании и экономичным в эксплуатации.
Техника безопасности и важные нюансы:
- Подбор вентилятора: При выборе канального вентилятора необходимо учитывать объем кухни, длину и диаметр вентиляционного канала. Рассчитайте необходимую производительность вентилятора в кубических метрах в час (м³/ч), принимая во внимание потери давления в вентиляционной системе.
- Герметичность соединений: Все стыки и соединения в вентиляционной системе должны быть абсолютно герметичными. Это повышает эффективность работы вытяжки и предотвращает оседание жира и копоти вне фильтров.
- Теплоизоляция: Теплоизоляция вентиляционной трубы обязательна в тех случаях, когда существует риск образования конденсата, особенно на участках, проходящих через неотапливаемые помещения или на холодных участках канала.
- Электрическая безопасность: Все электрические подключения должны выполняться в строгом соответствии с требованиями безопасности. Если у вас нет необходимых навыков, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по монтажу вентиляционных систем.
Экспертное уточнение:
- Фильтры: Обязательно используйте жироулавливающие фильтры в нижней части вытяжного зонта. Регулярно очищайте или заменяйте фильтры, чтобы обеспечить эффективную работу вытяжки и предотвратить загрязнение вентиляционного канала.
- Материалы: Используйте качественные материалы для вентиляционной трубы, устойчивые к высоким температурам и воздействию жира. Оптимальным вариантом являются оцинкованные стальные трубы или специальные термостойкие пластиковые трубы.
- Диаметр трубы: Диаметр вентиляционной трубы должен соответствовать рекомендациям производителя вентилятора и обеспечивать достаточную пропускную способность для эффективного удаления воздуха из кухни. Слишком узкая труба приведет к снижению производительности вытяжки и увеличению уровня шума.
- Регулировка скорости: Рекомендуется выбирать канальный вентилятор с возможностью регулировки скорости, чтобы адаптировать его работу к различным условиям приготовления пищи.
Превращение стандартной кухонной вытяжки в эффективный вытяжной зонт – это отличный способ улучшить качество воздуха в вашей кухне, снизить уровень шума и упростить процесс обслуживания. Следуя этим простым советам, вы сможете создать комфортное и вдохновляющее пространство для кулинарных экспериментов!
