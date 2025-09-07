В новой аллее столицы Коми опять пересадили яблони

В сквере «Яблоневая аллея» (расположен в Сыктывкаре неподалеку от площади Габова между улицами Ленина и Интернациональная) возобновлены посадки, о чем «Про Городу» сообщили бдительные горожане. Корреспондент издания побывала на месте многострадального зеленого уголка.

«Про Город» на постоянной основе в этом году следит за тем, как власти Сыктывкара реализуют проекты благоустройства дворов и уличной среды по «ФКГС» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). С прошлого года должок мэрии перед населением и Минстроем России, по линии которого выделяются бюджетные деньги, - это сквер «Яблоневая аллея». Скандалами он оброс с момента запуска работ в минувшем году, когда нерадивый подрядчик вырубил в разы больше растительности, нежели было предусмотрено по договору. Затем сами строительные работы затянулись до осени 2024-го. Тем самым, перед снежным сезоном уже не было смысла заниматься озеленением.

В этой связи проект пришлось разбить на два этапа и половину работ - перенести на текущий год. По первоначальным заявлениям мэрии, до середины лета аллея должна была полностью «позеленеть». Газоны фирма обеспечила еще в июне, ведь для высадки травы много ума не нужно. А вот яблони были приобретены без учета специфики северного климата, потому они так и не адаптировались к сыктывкарской погоде (и это при том, что нынешнее лето выдалось в целом жарким и сухим).

Поскольку некондицию мэрия принимать отказалась, бизнесменам пришлось повторно покупать деревья. Но и вторая партия, видимо, оказалась куплена по-дешевке или не у тех продавцов, поскольку до конца августа почерневшие при транспортировке листья на хлипких ветках так и не ожили в нашей городской земле.

На этих выходных все они были убраны. В те же лунки посажены новые. Окажется ли из третьей партии товар качественным - покажет осень.

Но уже сейчас очевидно, что руководству муниципалитета следует не просто расторгать контракт, но и подавать на фирму документы в Москву для ее внесения в федеральный Реестр недобросовестных подрядчиков (РНП). Если мэрия этого не сделает, ее могут понудить к таким действиям органы надзора. Дело в том, что бюджетное финансирование, да еще и по нацпроекту, должно осваиваться вовремя.

Галина СЕРГЕЕВА