Ушатанные номера, сомнительный трансфер и полезное море: отзыв об отеле в Сиде

Трансфер : Вылет ночным рейсом из Санкт-Петербурга в Анталию с Turkish Airlines. Несмотря на опасения из-за новостей о забастовках в аэропорту Анталии, все прошло гладко. Рейс из Петербурга задержался на 40 минут.

Светлана из Санкт-Петербурга делится впечатлениями об отдыхе в турецком Сиде (август, 9 дней, 170 тыс. руб. на двоих, туроператор Coral Travel). Отель Side Royal Paradise "все включено" в центре внимания: стоит ли он своих денег?

Советы : Прибывайте в аэропорт за 3 часа до вылета. В турецком Duty Free привлекательные цены на алкоголь (литр качественного напитка около 2000 RUB).

Отель : У отеля заявлено 5 звезд, но Светлана оценивает его на 4 с натяжкой, учитывая цену и сервис.

Номера: Заселение прошло без сопровождения.

Первый номер на 5 этаже: жара, слабый кондиционер, сломанная дверь на балкон.

Второй номер на 3 этаже: грязно и "ушатанно".

Итоговый вариант: 1 этаж, чисто, прохладно, большой балкон с видом на бассейн.

Лифт в плохом состоянии (разбитое стекло, потеки). Уборка ежедневная, смена полотенец и шампуней, фена, но без утюга. Спальные места комфортные.

Питание: Голодными не останетесь.

Разнообразный выбор: картошка фри, паста, мясо с подливой, курица и рыба на гриле, овощи, салаты, сладости, свежие фрукты.

Обед на пляже: жареная рыба и курица, арбуз, лепешки с начинкой.

Средства от отравлений не понадобились.

Один бар на весь отель, иногда заканчивается газировка или лед. Напитки слабоалкогольные.

Анимация: Активна в пик сезона. Днем у бассейна, вечером шоу (каскадеры, танцы живота, файер-шоу, пенная вечеринка). Ведущая говорит на немецком и турецком.

Общее впечатление: Жить и есть можно. Персонал говорит на немецком. Мебель и посуду в ресторане нужно обновить. Номера с ремонтом, но сделанным на скорую руку. Бассейн маленький. До моря 10 минут пешком. Трансфер до моря редкий и сомнительный. Лежаки на пляже старые.

Деньги: В основном цены в евро. Можно ехать с долларами (1 USD = 1 EUR). Лиры нужны для магазинов и проезда. Торг приветствуется, можно получить скидку. Экскурсии и покупки у туроператора можно оплатить рублями (через терминал или перевод на карту).

Экскурсии: Рекомендует рафтинг и каньон Тазы (однодневная поездка, 15 тыс. руб. на двоих). Рафтинг – спуск по горной реке, каньон Тазы – живописные виды. Важно взять с собой: воду и перекус.

Бесплатные развлечения: Бесплатный трансфер в магазины (ювелирка, кожа, текстиль). Самостоятельная поездка в античный город Сиде (2 USD на маршрутке).

Что еще:

Много курящих.

Не уважают пешеходов на дорогах.

Приветливые турки.

Много немцев среди отдыхающих.

Много бездомных котов.

Море теплое, чистое и полезное.

Источник: Тонкости туризма

Читайте также: