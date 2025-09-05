В Сыктывкаре и других муниципалитетах домам дарят вторую жизнь

В Сыктывкаре и ряде других муниципалитетов в Коми завершаются капремонты домов. Какой вид работ считается наиболее затратным и кто помогает жителям с покрытием расходов для того, чтобы подарить многоэтажкам вторую жизнь еще на несколько десятков лет – выяснил «Про Город».

Напомним, до 2059 года в Коми действует региональная программа капремонтов жилфонда. В нее включены те жилые здания, собственники квартир в которых накапливают взнос на счете Регоператора (Фонд капремонтов МКД). Уже третий год подряд помимо взносов самих владельцев «квадратных метров» нести расходы на капремонты помогают власти Республики. В позапрошлом году средства выделялись на затраты по проектированию капремонтов, а в прошлом и нынешнем годах – по 350 миллионов рублей – из казны Коми выделяется непосредственно на выполнение работ.