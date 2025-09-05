В Сыктывкаре и других муниципалитетах домам дарят вторую жизнь
- 13:45 5 сентября
В Сыктывкаре и ряде других муниципалитетов в Коми завершаются капремонты домов. Какой вид работ считается наиболее затратным и кто помогает жителям с покрытием расходов для того, чтобы подарить многоэтажкам вторую жизнь еще на несколько десятков лет – выяснил «Про Город».
Напомним, до 2059 года в Коми действует региональная программа капремонтов жилфонда. В нее включены те жилые здания, собственники квартир в которых накапливают взнос на счете Регоператора (Фонд капремонтов МКД). Уже третий год подряд помимо взносов самих владельцев «квадратных метров» нести расходы на капремонты помогают власти Республики. В позапрошлом году средства выделялись на затраты по проектированию капремонтов, а в прошлом и нынешнем годах – по 350 миллионов рублей – из казны Коми выделяется непосредственно на выполнение работ.
Как и везде по стране, один из самых дорогих видов – это кровли. В 2024-2025 годах подавляющее большинство средств бюджета направляется именно на эти цели. До конца текущего года при поддержке рублем из главного кошелька Коми должны быть сданы 35 домов.
Как уточнили «Про Городу» в руководстве Регоператора, в 30-ти домах уже осуществлены приемки. В оставшихся пяти многоэтажках подрядчики должны уложиться в срок до конца осени.
Помимо столицы дома преображаются в Ухте, Сосногорске, Печоре, в Корткеросском и Ижемском районах. При этом в Печоре благодаря бюджету кроме замены кровли предусмотрено укрепление фундамента и фасада, а также обновление инженерных коммуникаций.
Качество выполненных работ проверяет специальная комиссия, действующая при Регоператоре. Помимо его сотрудников в нее входят представители Минстроя Коми, администраций муниципалитетов, управленцы жилфондом, а в качестве независимых экспертов – члены Общественной палаты региона. Гарантийный срок Регоператор с учетом требований законодательства отводит в течение первых пяти лет по всем видам капремонтов. При этом управляющим компаниям напоминают о важности бережного отношения к домам, особенно – к новым кровлям в зимний период, чтобы не повредить их в ходе очистки от снега. Ведь в таких случаях нести затраты по их восстановлению будут сами виновники повреждений.
Галина СЕРГЕЕВА