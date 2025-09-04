Благодаря Ростиславу Гольдштейну одна из лыжных трасс Коми получит освещение

Благодаря руководителю региона Ростислава Гольдштейну трасса для лыжников в Емве будет освещена.

Ростислав Гольдштейн съездил в Княжпогостский район, где посетил введенную год назад лыжероллерную трассу - центр притяжения ЗОЖников в Емве.

На трассе длиной 1800 метров тренируются лыжники, проводятся уроки физкультуры для школьников, проходят массовые забеги. Кроме того, там катаются даже велосипедисты и пешие променады совершают семьи.

С наступлением осени тренировочный процесс осложняется отсутствием освещения. Поэтому Ростислав Гольдштейн поручил Минспорта Коми с местной администрацией проработать вопрос обустройства освещения. Причем до конца этого года.

Руководитель региона пожелал юным спортсменам упорства и целеустремлённости, чтобы держали равнение на нашу знаменитую четырёхкратную олимпийскую чемпионку: