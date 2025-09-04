Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Ударил в лицо, шею и руки: в Сыктывкаре мужчина напал на девушку с ножом

Ударил в лицо, шею и руки: в Сыктывкаре мужчина напал на девушку с ножом Фото "Про Город"

Инцидент произошел в Эжвинском районе столицы Коми 3 сентября около 16:00. О подробностях происшествия журналисту "Про Город" рассказали в пресс-службе МВД по городу Сыктывкару.

Сообщается, что нападение случилось возле дома №26 по улице Славы. Местная жительница 1997 года рождения получила телесные повреждения.

"Установлено, что ранее судимый бывший сожитель потерпевшей 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, нанес ей несколько ударов ножом в область лица, шеи и рук", – отметили в пресс-службе полиции города.

После инцидента злоумышленник скрылся с места преступления.

Подписчики издания "Про Город Сыктывкар" сообщили, что пострадавшая девушка спряталась в ближайшей парикмахерской.

Пострадавшую госпитализировали с резаными ранами подбородка, шеи и левой руки. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки установлено местонахождение подозреваемого. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело.

...

  • 0

Популярное

Последние новости