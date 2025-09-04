Ударил в лицо, шею и руки: в Сыктывкаре мужчина напал на девушку с ножом
- 11:20 4 сентября
- Инесса Богатая
Инцидент произошел в Эжвинском районе столицы Коми 3 сентября около 16:00. О подробностях происшествия журналисту "Про Город" рассказали в пресс-службе МВД по городу Сыктывкару.
Сообщается, что нападение случилось возле дома №26 по улице Славы. Местная жительница 1997 года рождения получила телесные повреждения.
"Установлено, что ранее судимый бывший сожитель потерпевшей 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, нанес ей несколько ударов ножом в область лица, шеи и рук", – отметили в пресс-службе полиции города.
После инцидента злоумышленник скрылся с места преступления.
Подписчики издания "Про Город Сыктывкар" сообщили, что пострадавшая девушка спряталась в ближайшей парикмахерской.
Пострадавшую госпитализировали с резаными ранами подбородка, шеи и левой руки. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки установлено местонахождение подозреваемого. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело.