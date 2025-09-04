Ударил в лицо, шею и руки: в Сыктывкаре мужчина напал на девушку с ножом

Инцидент произошел в Эжвинском районе столицы Коми 3 сентября около 16:00. О подробностях происшествия журналисту "Про Город" рассказали в пресс-службе МВД по городу Сыктывкару.

Сообщается, что нападение случилось возле дома №26 по улице Славы. Местная жительница 1997 года рождения получила телесные повреждения.