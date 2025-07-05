Почему неверный ответ на вопрос "Чек нужен?" может опозорить на весь магазин

Поход в "Пятёрочку" или "Магнит" стал привычным делом. И у кассы мы слышим вопрос: "Вам печатать чек?". Если с пакетом все ясно, то с чеком сложнее.

Крупные сети не скрывают: отказ от бумажных чеков – это экономия. Закон (ФЗ №54) требует предоставить чек покупателю, но допускает и электронную форму.