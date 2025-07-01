Автоюрист назвал 3 документа, которые никогда не надо показывать инспектору ГАИ

Фото из архива "ПроГорода"

Остановка сотрудником ГИБДД – это всегда волнительно. Но знание своих прав и обязанностей поможет вам сохранять спокойствие и уверенно отстаивать свою позицию. К сожалению, некоторые инспекторы могут пытаться запросить документы, которые вы не обязаны предъявлять. Давайте разберемся, какие документы всегда должны быть под рукой, а какие можно смело оставить дома. Ваш "джентльменский набор" водителя:

В любой ситуации у вас должны быть при себе всего три документа: