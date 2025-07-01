Автоюрист назвал 3 документа, которые никогда не надо показывать инспектору ГАИ
- 03:07 1 июля
- Служба новостей
Остановка сотрудником ГИБДД – это всегда волнительно. Но знание своих прав и обязанностей поможет вам сохранять спокойствие и уверенно отстаивать свою позицию. К сожалению, некоторые инспекторы могут пытаться запросить документы, которые вы не обязаны предъявлять. Давайте разберемся, какие документы всегда должны быть под рукой, а какие можно смело оставить дома.
Ваш "джентльменский набор" водителя:
В любой ситуации у вас должны быть при себе всего три документа:
- Водительское удостоверение (ВУ): Подтверждает ваше право на управление транспортным средством.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): Подтверждает, что вы имеете право управлять именно этим автомобилем.
- Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО): Гарантирует страховое покрытие в случае ДТП.
Все остальное, что может потребовать инспектор, – повод для внимательного анализа ситуации и возможного спора.
Что инспектор НЕ имеет права требовать:
- Медицинская справка: Миф о том, что медицинская справка должна быть всегда в машине, – просто миф. Она необходима только при первичном получении или замене ВУ, а также в случаях, когда в самом удостоверении есть специальная отметка, указывающая на необходимость ее постоянного наличия (например, при наличии заболеваний, требующих медицинского контроля). Если такой отметки нет, инспектор не имеет права требовать справку.
- Паспорт транспортного средства (ПТС): ПТС – это документ, подтверждающий право собственности на автомобиль, но возить его с собой ежедневно не нужно. Согласно ПДД, для управления автомобилем достаточно СТС. ПТС требуется только при совершении регистрационных действий, таких как перерегистрация или смена собственника. Требование предъявить ПТС при обычной проверке – незаконно.
- Другие документы, не предусмотренные законодательством: Инспектор не имеет права запрашивать документы, не указанные в законодательстве. К ним относятся, например, договор купли-продажи автомобиля (если он уже зарегистрирован), технический паспорт (упраздненный еще в 2013 году), документы на перевозимый груз (если это не связано с особыми условиями перевозки, требующими специальной документации).
Как действовать, если инспектор требует лишние документы:
- Вежливо, но уверенно: Объясните инспектору, что его требование неправомерно. Сошлитесь на соответствующие статьи ПДД и КоАП РФ. Избегайте грубости и споров, но не соглашайтесь на незаконные требования.
- Задокументируйте происходящее: Запишите данные инспектора (номер нагрудного знака, ФИО), время и место остановки. Если это безопасно и не противоречит закону, сделайте видеозапись происходящего.
- Потребуйте письменное обоснование: Если инспектор настаивает, попросите составить протокол, в котором будет указана причина требования предъявления тех или иных документов.
- Обратитесь за защитой своих прав: Если вы считаете, что ваши права были нарушены, не стесняйтесь обращаться в вышестоящие органы ГИБДД или в суд.
Ваши права – ваша броня:
Знание своих прав – ваш лучший инструмент для защиты от произвола на дороге. Помните, что для законного управления автомобилем в большинстве случаев достаточно только водительского удостоверения, СТС и полиса ОСАГО. Если от вас требуют что-то еще, убедитесь, что у инспектора есть для этого веские законные основания. Не бойтесь отстаивать свои права и не позволяйте никому нарушать их, пишет источник.
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