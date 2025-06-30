"Не вздумайте брать": Роскачество предупредило всех, кто ходит в "Пятерочку" и "Магнит"

Фото из архива "ПроГорода"

Роскачество обратилось ко всем гражданам, посещающим супермаркеты популярных торговых сетей, с важным напоминанием. Специалисты организации призывают быть бдительными и внимательными в магазинах, особенно в преддверии и во время новогодних праздников, сообщает PRIMPRESS. Речь идет о правилах, актуальных для любого продуктового магазина, будь то крупный универсам, такой как "Пятерочка", или магазин формата "у дома", например, "Магнит".

Эксперты Роскачества, организации, аккредитованной правительством РФ, настоятельно рекомендуют обращать пристальное внимание на ценники в супермаркетах. Особая актуальность этого вопроса возрастает в период новогодней суеты, когда бдительность покупателей может снижаться, а недобросовестные продавцы – злоупотреблять ситуацией.