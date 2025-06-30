"Не вздумайте брать": Роскачество предупредило всех, кто ходит в "Пятерочку" и "Магнит"
- 17:01 30 июня
- Служба новостей
Роскачество обратилось ко всем гражданам, посещающим супермаркеты популярных торговых сетей, с важным напоминанием. Специалисты организации призывают быть бдительными и внимательными в магазинах, особенно в преддверии и во время новогодних праздников, сообщает PRIMPRESS.
Речь идет о правилах, актуальных для любого продуктового магазина, будь то крупный универсам, такой как "Пятерочка", или магазин формата "у дома", например, "Магнит".
Эксперты Роскачества, организации, аккредитованной правительством РФ, настоятельно рекомендуют обращать пристальное внимание на ценники в супермаркетах. Особая актуальность этого вопроса возрастает в период новогодней суеты, когда бдительность покупателей может снижаться, а недобросовестные продавцы – злоупотреблять ситуацией.
Ключевой момент, на который акцентирует внимание Роскачество, заключается в том, что любой ценник является публичной офертой. Это означает, что, увидев определенную цену, покупатель принимает предложение и соглашается на покупку по указанной стоимости. Продавец, в свою очередь, обязан соблюдать эти условия.
Таким образом, если на кассе выясняется, что товар пробивается по цене, отличной от указанной на ценнике, это является прямым нарушением прав потребителя. Объяснения кассира о "забывчивости" или "несвоевременной замене ценника" не имеют юридической силы.
По словам специалистов Роскачества, в подобной ситуации покупатель имеет полное право потребовать от магазина продать товар по цене, указанной на полке. В случае отказа сотрудников торговой точки, эксперты рекомендуют отказаться от покупки данного товара. Кроме того, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, который, в свою очередь, имеет право оштрафовать магазин за нарушение прав потребителей.
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