Гольдштейн после прогулки по Сыктывкару поручил проверить электросамокаты и навести порядок

Ростислав Гольдштейн совершил пешую прогулку по Сыктывкару, чтобы лично оценить использование электросамокатов жителями города.

Свои выводы он опубликовал в социальных сетях.

"Наблюдения показывают разнообразие: некоторые пользователи аккуратны, другие – не очень. Ситуация осложняется отсутствием выделенных дорожек, парковочных мест, а также недостаточной культурой вождения (транспорт относительно новый). Очевидно, что необходимо упорядочить этот вопрос, чтобы обеспечить безопасность и удобство для всех участников дорожного движения. Однако полный запрет – не решение проблемы", – отметил Р. Гольдштейн.

Врио главы Коми дал распоряжение провести проверку технического состояния всех прокатных электросамокатов в регионе. Кроме того, он планирует встретиться с предпринимателями из Сыктывкара и Ухты, чтобы выяснить, какие модели и настройки скорости используются, где самокатчики ездят чаще всего, и какие решения проблемы видят сами предприниматели.

Руководителям городов поставлена задача разработать совместно с ГИБДД детальный план действий, чтобы электросамокаты стали удобным и безопасным элементом городской инфраструктуры.