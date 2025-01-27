В Коми диспетчер Центра медицины катастроф помог спасти годовалого ребенка от удушья
- 12:45 27 января
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- Инесса Богатая
В Коми у годовалой девочки застряла в трахее мармеладная конфета. Ребенка перестал дышать и посинел. Мама малютки экстренно вызвала скорую медицинскую помощь. О подробностях инцидента сообщает Минздрав региона.
22 января в Единый центр приема вызовов скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф в Республике Коми поступил звонок из поселка Жешарт Усть-Вымского района. Перепуганная женщина просила направить к ним домой скорую помощь, потому что её годовалая дочь внезапно посинела и перестала дышать. Позже удалось выяснить, что причиной являлась механическая асфиксия, вызванная мармеладной конфетой, которая застряла в трахее и перекрыла дыхательные пути.
Анастасия Лямина, диспетчер Центра медицины катастроф, без промедления отправила машину скорой помощи по указанному адресу. Понимая срочность ситуации и критическое состояние ребенка, она по телефону объяснила, какие меры следует принять для освобождения верхних дыхательных путей. Ребенка положили на руки лицом вниз и нанесли пять легких ударов в межлопаточную область.
После этого у девочки появились редкие самостоятельные вдохи. Следуя инструкциям диспетчера, её перевернули на спину и удалили конфету изо рта. Прибывшая через пять минут бригада скорой помощи из Усть-Вымской ЦРБ обследовала девочку. Госпитализация не потребовалась, так как она была в сознании и дышала самостоятельно.
Министерство здравоохранения Республики Коми напоминает, что с 1 января сотрудники Единого диспетчерского центра медицины катастроф могут дистанционно давать консультации по оказанию первой помощи до прибытия бригады. Это уже не первый случай успешного спасения: раньше, по указаниям диспетчера, девушка сумела помочь мужчине с инфарктом. С начала года в Коми было зарегистрировано 256 случаев оказания первой помощи, из которых 16 случаев сердечно-легочной реанимации. Лишь 1, 6% звонков требуют дистанционной поддержки.