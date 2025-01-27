В Коми диспетчер Центра медицины катастроф помог спасти годовалого ребенка от удушья

Фото: Минздрав Коми

В Коми у годовалой девочки застряла в трахее мармеладная конфета. Ребенка перестал дышать и посинел. Мама малютки экстренно вызвала скорую медицинскую помощь. О подробностях инцидента сообщает Минздрав региона. 22 января в Единый центр приема вызовов скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф в Республике Коми поступил звонок из поселка Жешарт Усть-Вымского района. Перепуганная женщина просила направить к ним домой скорую помощь, потому что её годовалая дочь внезапно посинела и перестала дышать. Позже удалось выяснить, что причиной являлась механическая асфиксия, вызванная мармеладной конфетой, которая застряла в трахее и перекрыла дыхательные пути.

Анастасия Лямина, диспетчер Центра медицины катастроф, без промедления отправила машину скорой помощи по указанному адресу. Понимая срочность ситуации и критическое состояние ребенка, она по телефону объяснила, какие меры следует принять для освобождения верхних дыхательных путей. Ребенка положили на руки лицом вниз и нанесли пять легких ударов в межлопаточную область.

После этого у девочки появились редкие самостоятельные вдохи. Следуя инструкциям диспетчера, её перевернули на спину и удалили конфету изо рта. Прибывшая через пять минут бригада скорой помощи из Усть-Вымской ЦРБ обследовала девочку. Госпитализация не потребовалась, так как она была в сознании и дышала самостоятельно.