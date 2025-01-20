В Сыктывкаре на пожаре в деревянном многоквартирном доме погиб мужчин
- 14:30 20 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре в результате пожара погиб мужчина, однако пожарные успели спасти трех человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.
По информации ведомства, 19 января спасатели потушили пожар в квартире на втором этаже жилого дома на улице Западной в Сыктывкаре. Благодаря действиям пожарных, удалось спасти троих человек. К сожалению, в огне погиб 49-летний мужчина.
Предварительно причиной возникновения пожара называют неосторожное обращение с огнем во время курения. Огонь распространился на площадь в три квадратных метра.
Напомним, в Сыктывкаре и районах Коми за сутки произошло несколько возгораний, во время которых спасли десятки человек. К счастью, обошлось без серьезных пострадавших, однако причины пожаров все еще остаются невыясненными. Так, например, 17 января в Сыктывкаре и отдельных районах Коми пожарные ликвидировали четыре возгорания. В тот же день в селе Выльгорт Сыктывдинского района произошло возгорание автомобиля на улице Домны-Каликовой. Пожарные потушили огонь на площади 0,2 квадратных метра. Первоначально причиной пожара посчитали неисправность механизмов машины.