В Сыктывкаре на пожаре в деревянном многоквартирном доме погиб мужчин

В Сыктывкаре в результате пожара погиб мужчина, однако пожарные успели спасти трех человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

По информации ведомства, 19 января спасатели потушили пожар в квартире на втором этаже жилого дома на улице Западной в Сыктывкаре. Благодаря действиям пожарных, удалось спасти троих человек. К сожалению, в огне погиб 49-летний мужчина.