В Коми выделят 314 миллионов рублей на улучшение больниц и поликлиник
- 01:00 19 января
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- Анастасия Амелькина
В 2025 году в Коми планируют направить 314 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Эти средства пойдут на покупку нового оборудования, ремонт зданий, обеспечение пожарной безопасности и многое другое.
В прошлом году в регионе активно занимались модернизацией здравоохранения. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и его продолжению — проекту "Продолжительная и активная жизнь" — удалось обновить оборудование в больницах и поликлиниках, а также построить новые объекты. Например, в Усть-Цильме открыли хирургический корпус, а в разных районах республики ввели в эксплуатацию 58 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).
За последние пять лет на эти цели было потрачено более 20 миллиардов рублей. В 2023 году на покупку медицинского оборудования выделили 119 миллионов рублей. Благодаря этому в 16 больницах появилось 1066 единиц новой техники, включая флюорографы, рентген-аппараты, хирургическое и реанимационное оборудование. Кроме того, районные и городские больницы получили семь новых автомобилей.
На капитальный ремонт 16 лечебных учреждений направили 67 миллионов рублей. Например, обновили Интинскую, Прилузскую и Печорскую центральные районные больницы, а также ФАП в Чикшино. Все 13 ФАПов получили необходимые лицензии.
Сейчас в селе Визинга Сысольского района строят новый лечебный корпус на 45 коек. Также готовятся к строительству участковой больницы в поселке Щельяюр и поликлиники в селе Усть-Кулом.