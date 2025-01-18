В Коми выделят 314 миллионов рублей на улучшение больниц и поликлиник

В 2025 году в Коми планируют направить 314 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Эти средства пойдут на покупку нового оборудования, ремонт зданий, обеспечение пожарной безопасности и многое другое.

В прошлом году в регионе активно занимались модернизацией здравоохранения. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и его продолжению — проекту "Продолжительная и активная жизнь" — удалось обновить оборудование в больницах и поликлиниках, а также построить новые объекты. Например, в Усть-Цильме открыли хирургический корпус, а в разных районах республики ввели в эксплуатацию 58 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).