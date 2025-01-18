Ростислав Гольдштейн и Бадма Башанкаев обсудили стратегию развития здравоохранения в Коми

Фото администрации Главы Республики Коми

Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн и первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев провели рабочую встречу, посвящённую перспективам развития здравоохранения в регионе. В ходе встречи Ростислав Гольдштейн и Бадма Башанкаев детально обсудили текущие и перспективные проекты, направленные на улучшение системы здравоохранения в Республике Коми. Особое внимание было уделено борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые остаются одними из главных причин смертности в регионе. Эти направления являются ключевыми в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого — увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет.

Одной из важных тем обсуждения стала модернизация первичного звена здравоохранения. Участники встречи подчеркнули необходимость повышения доступности и качества медицинских услуг, особенно в отдалённых районах республики. Для этого планируется внедрение современных технологий, улучшение материально-технической базы медицинских учреждений и подготовка квалифицированных кадров.

Бадма Башанкаев выразил готовность активно поддерживать законодательные инициативы региона, направленные на укрепление системы здравоохранения. Он отметил, что успешная реализация проектов требует не только финансовых вложений, но и системного подхода, включающего взаимодействие федеральных и региональных властей.