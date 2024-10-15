Владимир Уйба: в Коми коэффициент рождаемости выше среднего по России
- 09:50 15 октября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми уровень рождаемости составляет 1,56 на каждую тысячу человек, что является наилучшим показателем среди регионов Северо-Западного федерального округа и превышает средний показатель по России, равный 1,41 на тысячу жителей.
Такую информацию представил глава Коми Владимир Уйба во время совместной пресс-конференции с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая прибыла в Сыктывкар с рабочим визитом. Об этом сообщает "Комиинформ".
"Чтобы обеспечить возрождение страны, необходимо увеличить уровень рождаемости до 2 или даже 2,5 на тысячу человек. Я уверен, что с поддержкой беременных женщин и молодых матерей это возможно. Уже заметно, что с начала текущего года рождаемость превышает показатели аналогичного периода 2023 года, что подтверждает эффективность оказываемой социальной поддержки и выплат", — отметил Уйба.
Он упомянул, что в 90-е годы возникла демографическая яма из-за снижения числа новорожденных. Решение было найдено в профилактике прерывания беременности и внедрении мер социальной поддержки.
Говоря о статистике, В. Уйба сообщил, что в 2020 году в Коми произошло 4800 прерываний беремености, в то время как с начала 2024 года их зарегистрировано только 1900. Это указывает на ежегодное снижение количества этой процедуры на 20% благодаря комплексному подходу.
"Эти меры не направлены на запрет абортов, а на убеждение женщин с помощью социальной поддержки от государства. Кроме того, медицинские работники тоже активно вовлечены в этот процесс, они заинтересованы в том, чтобы беременность сохранялась. С начала года врачи смогли убедить 185 женщин не прерывать беременность, и это значительное достижение. Уверен, что меры поддержки как беременных, так и медицинских работников продолжат эффективно работать и развиваться", — подчеркнул глава региона.
Также он напомнил об увеличении пособий на продукты питания для беременных женщин с начала 2024 года с 1 тысячи до 10 тысяч рублей. С 1 января 2024 года размер регионального материнского капитала также удвоен до 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка, а для женщин моложе 25 лет размер капитала составляет 500 тысяч рублей.
По его мнению, необходимо активно информировать молодые семьи о данных мерах поддержки, чтобы это положительно сказалось на демографической политике в будущем.