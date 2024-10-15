Владимир Уйба: в Коми коэффициент рождаемости выше среднего по России

В Республике Коми уровень рождаемости составляет 1,56 на каждую тысячу человек, что является наилучшим показателем среди регионов Северо-Западного федерального округа и превышает средний показатель по России, равный 1,41 на тысячу жителей.

Такую информацию представил глава Коми Владимир Уйба во время совместной пресс-конференции с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая прибыла в Сыктывкар с рабочим визитом. Об этом сообщает "Комиинформ".

"Чтобы обеспечить возрождение страны, необходимо увеличить уровень рождаемости до 2 или даже 2,5 на тысячу человек. Я уверен, что с поддержкой беременных женщин и молодых матерей это возможно. Уже заметно, что с начала текущего года рождаемость превышает показатели аналогичного периода 2023 года, что подтверждает эффективность оказываемой социальной поддержки и выплат", — отметил Уйба.

Он упомянул, что в 90-е годы возникла демографическая яма из-за снижения числа новорожденных. Решение было найдено в профилактике прерывания беременности и внедрении мер социальной поддержки.

Говоря о статистике, В. Уйба сообщил, что в 2020 году в Коми произошло 4800 прерываний беремености, в то время как с начала 2024 года их зарегистрировано только 1900. Это указывает на ежегодное снижение количества этой процедуры на 20% благодаря комплексному подходу.