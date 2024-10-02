Большинство сыктывкарцев поддержали введение штрафов за выгул собак без намордника
- 23:20 2 октября
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- Инесса Богатая
Многие из жителей Сыктывкара полагают, что правила выгула собак следует сделать строже. В особенности эту меру поддерживают родители. Как сообщает "Комиинформ" со ссылкой на SuperJob.
В опросе, проведенном сервисом SuperJob, участвовали экономически активные жители Сыктывкара.
Напомним, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника: физическим лицам грозит штраф до 3 тысяч рублей, юридическим — до 10 тысяч.
Согласно данным опроса, многие жители столицы Коми (77%) поддерживают это нововведение:
"Согласен, но считаю, что штрафы должны быть значительно выше";
"Такой закон необходим, чтобы избежать нападений собак опасных пород на людей, особенно детей".
Отметим, что женщины чаще поддерживали введение штрафов: 82% против 72% среди мужчин. А среди респондентов с детьми поддержка еще выше — 86%.
Большинство собаководов одобряют ужесточение правил выгула: 75% поддерживают изменения, упоминая случаи травм и гибели мелких собак из-за нападений более крупных пород. Однако среди тех, у кого нет собак, поддержка выше — 84%.
Только 8% сыктывкарцев не согласны с депутатами:
"Опасных пород собак не существует. Проблема в хозяевах, которые не умеют правильно ухаживать, обучать и обеспечивать питомцам хорошее психологическое состояние".
15% опрошенных затруднились с ответом:
"Укусить может и неопасная порода"; "Можно ввести штраф за отсутствие намордника у тех, кто не прошел курс дрессировки".
Период проведения: 26—30 сентября 2024 года.