Большинство сыктывкарцев поддержали введение штрафов за выгул собак без намордника

Многие из жителей Сыктывкара полагают, что правила выгула собак следует сделать строже. В особенности эту меру поддерживают родители. Как сообщает "Комиинформ" со ссылкой на SuperJob.

В опросе, проведенном сервисом SuperJob, участвовали экономически активные жители Сыктывкара.

Напомним, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника: физическим лицам грозит штраф до 3 тысяч рублей, юридическим — до 10 тысяч.

Согласно данным опроса, многие жители столицы Коми (77%) поддерживают это нововведение:

"Согласен, но считаю, что штрафы должны быть значительно выше";