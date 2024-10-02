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Большинство сыктывкарцев поддержали введение штрафов за выгул собак без намордника

Большинство сыктывкарцев поддержали введение штрафов за выгул собак без намордникаФото из архива

Многие из жителей Сыктывкара полагают, что правила выгула собак следует сделать строже. В особенности эту меру поддерживают родители. Как сообщает "Комиинформ" со ссылкой на SuperJob.

В опросе, проведенном сервисом SuperJob, участвовали экономически активные жители Сыктывкара.

Напомним, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника: физическим лицам грозит штраф до 3 тысяч рублей, юридическим — до 10 тысяч.

Согласно данным опроса, многие жители столицы Коми (77%) поддерживают это нововведение:

"Согласен, но считаю, что штрафы должны быть значительно выше";

"Такой закон необходим, чтобы избежать нападений собак опасных пород на людей, особенно детей".

Отметим, что женщины чаще поддерживали введение штрафов: 82% против 72% среди мужчин. А среди респондентов с детьми поддержка еще выше — 86%.

Большинство собаководов одобряют ужесточение правил выгула: 75% поддерживают изменения, упоминая случаи травм и гибели мелких собак из-за нападений более крупных пород. Однако среди тех, у кого нет собак, поддержка выше — 84%.

Только 8% сыктывкарцев не согласны с депутатами:

"Опасных пород собак не существует. Проблема в хозяевах, которые не умеют правильно ухаживать, обучать и обеспечивать питомцам хорошее психологическое состояние".

15% опрошенных затруднились с ответом:

"Укусить может и неопасная порода"; "Можно ввести штраф за отсутствие намордника у тех, кто не прошел курс дрессировки".

Период проведения: 26—30 сентября 2024 года.

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