В Коми водитель сбил пешехода

В Усть-Цильме женщина шла по проезжей части и попала под колёса автомобиля. Об этом сообщает УГИББ по Коми.

28 сентября 2024 года около 20:15 в Усть-Цилемском районе произошло ДТП. Водитель 2003 года за рулём ИЖ-2126 ехал со стороны Молодёжного переулка по Промышленной улице. В районе дома №18 молодой человек сбил женщину 1992 года рождения. Пешеход находился на проезжей части.