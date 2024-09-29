В Коми водитель сбил пешехода
- 16:30 29 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Усть-Цильме женщина шла по проезжей части и попала под колёса автомобиля. Об этом сообщает УГИББ по Коми.
28 сентября 2024 года около 20:15 в Усть-Цилемском районе произошло ДТП. Водитель 2003 года за рулём ИЖ-2126 ехал со стороны Молодёжного переулка по Промышленной улице. В районе дома №18 молодой человек сбил женщину 1992 года рождения. Пешеход находился на проезжей части.
Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану затылочной области, сотрясение головного мозга, сочетанную автотравму, ушибы и ссадины коленей и лица, а также ушиб голени левой ноги. Её увезли в больницу. Водитель ИЖ-2126 за рулём с 2022 года.
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