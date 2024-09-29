В Коми четыре человека попали в больницу после ДТП
- 16:00 29 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Удорском районе «Лада» хотела обогнать цистерну, но врезалась в иномарку. Четыре человека получили травмы. Об этом сообщает УГИБДД региона.
28 сентября 2024 года около 08:49 на трассе Усогорск – Благоево – Чупрово произошла авария. Lada Granta под управлением мужчины 1987 года рождения ехала в сторону посёлка Благоево. На 24 километре водитель решил обогнать полуприцеп-цистерну и начал выезжать на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo.
В результате случившегося пострадало четыре человека. Водитель «Шевроле» 1961 года рождения получил ушиб колена правой ноги и перелом рёбер с обеих сторон.
Мужчина, который был за рулём «Лады», получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом средней трети бедра правой ноги со смещением. В отечественном авто также находилось два пассажира, которые тоже пострадали. Молодому человеку 2005 года рождения диагностировали ушиб грудной клетки, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У девушки 2003 года рождения ушиб правой кисти, перелом челюсти и ссадина.
Всех пострадавших увезли в больницу. Водитель «Гранты» за рулём с 2022 года.