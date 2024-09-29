В Коми четыре человека попали в больницу после ДТП

В Удорском районе «Лада» хотела обогнать цистерну, но врезалась в иномарку. Четыре человека получили травмы. Об этом сообщает УГИБДД региона.

28 сентября 2024 года около 08:49 на трассе Усогорск – Благоево – Чупрово произошла авария. Lada Granta под управлением мужчины 1987 года рождения ехала в сторону посёлка Благоево. На 24 километре водитель решил обогнать полуприцеп-цистерну и начал выезжать на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo.