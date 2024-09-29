В Арктике полярники смогли найти льдину для дрейфа экспедиции

В Арктике участники экспедиции "Северный полюс-42" нашли подходящую льдину для своего дрейфа. Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) будет на ней дрейфовать около года, пишет ТАСС.

Для поисков использовался вертолет Ми-8 с борта научного судна "Академик Федоров". По словам начальника экспедиции Александра Ипатова, подходящая льдина нашлась не сразу из-за сложных погодных условий.