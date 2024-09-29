В Арктике полярники смогли найти льдину для дрейфа экспедиции
- 14:30 29 сентября
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- Анастасия Амелькина
В Арктике участники экспедиции "Северный полюс-42" нашли подходящую льдину для своего дрейфа. Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) будет на ней дрейфовать около года, пишет ТАСС.
Для поисков использовался вертолет Ми-8 с борта научного судна "Академик Федоров". По словам начальника экспедиции Александра Ипатова, подходящая льдина нашлась не сразу из-за сложных погодных условий.
"Мы высадимся на вторую льдину, обнаруженную с борта "Академика Федорова". Мы уже проходили ее по пути к первой льдине, но потом решили, что эта подходит лучше. Мы облетели льдину, высадили людей на снегоходе, проверили все и нашли удобное место для швартовки. Установили флажки, записали координаты и поставили радиомаячок, так как льдина постоянно дрейфует", - рассказал Ипатов.
По его словам, льдина, на которой будет разбит лагерь, достаточно большая, но имеет много замерзших трещин и торосов. Площадь льдины составляет около 165 кв. км, а толщина льда в месте выгрузки примерно 1 м. Ипатов отметил, что это хорошая толщина, так как в процессе дрейфа льдина станет еще толще.
Рассматривались несколько вариантов льдин для высадки. Еще одна льдина подошла бы, но она была слишком далеко. Из-за усиления приливных течений и сжатия льда от этой льдины пришлось отказаться.