Гораздо вкуснее шарлотки: 2 любимых пирога с яблоками за считанные минуты — изумят новизной приготовления
- 21:30 22 сентября
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- Служба новостей
Есть много способов приготовления пирогов с яблоками. Блогер канала «Совет да Еда» предлагает 2 из них — очень быстрых в приготовлении и очень вкусных.
Тесто для одного пирога замешивается за считанные минуты, оно вкуснее шарлотки и готовить проще, а для другого пирога и тесто замешивать не надо, будет быстрая крошка. Пироги отличаются и по вкусу, и по виду.
1. Пирог с яблоками из быстрого теста. В миске 1 минуту взбиваем венчиком яйца (2 шт.), сахар (140 г) и соль (1 щепотка). Вливаем молоко (100 мл, не подогреваем), растительное масло (9 ст. л.) и взбиваем.
Муку (200 г,) перемешиваем с разрыхлителем (1 ч. л. с горкой) и порциями добавляем в миску. Перемешиваем венчиком и получаем густоватое тесто.
Яблоки нарезаем на тонкие ломтики, отправляем в тесто. Тесто с яблоками перекладываем в форму и выпекаем в духовке при +180 градусах 25-30 минут.
Пирог получается очень мягкий, пористый, яблоки дают лёгкую кислинку и сочность. Этот пирог вкуснее шарлотки.
2. Пирог с воздушной крошкой. Перемешиваем муку (200 г), измельчённые овсяные хлопья (100 г), соль (1 щепотка), сахар (100 г), ванильный сахар (1 ч. л.) и разрыхлитель (1 ч. л.). Добавляем сливочное масло их холодильника (150 г).
Хорошо перетираем между ладонями сыпучие продукты с маслом. Получается влажная крошка. Больше половины крошки отправляем в форму и прижимаем ложкой, формируя бортики.
Яблоки (500 г) очищаем от кожицы, нарезаем, добавляем сахарную пудру (2 ст. л.), кукурузный крахмал (1 ст. л.) и перемешиваем. Выкладываем яблоки на основу пирога. Закрываем начинку остатками крошки и выпекаем в разогретой духовке при +180 градусах 40 минут.
Румяный пирог получается с воздушной крошкой и с замечательным овсяным вкусом. Это очень ароматный и вкусный пирог к чаю. Вкус у этих двух ароматных пирогов замечательный. Такие пироги всегда получаются вкусными, пишет nord-news.ru.