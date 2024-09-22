Гораздо вкуснее шарлотки: 2 любимых пирога с яблоками за считанные минуты — изумят новизной приготовления

Есть много способов приготовления пирогов с яблоками. Блогер канала «Совет да Еда» предлагает 2 из них — очень быстрых в приготовлении и очень вкусных.

Тесто для одного пирога замешивается за считанные минуты, оно вкуснее шарлотки и готовить проще, а для другого пирога и тесто замешивать не надо, будет быстрая крошка. Пироги отличаются и по вкусу, и по виду.